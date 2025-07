Más de lo mismo

Lo escribí no hace muchos días. A Jaume Rosselló Pascual le pudo la presión social, a Miquel Contestí la reconversión del club en sociedad anónima deportiva, cuya necesidad reconocía aunque no en la forma en que vino determinada y a Antonio Asensio Pizarro se lo llevó directamente la Parca. No he dejado de preguntarme qué habría sido del Mallorca de haber seguido con vida.

Son los únicos refundadores del club que reconozco frente a los impostores que se han presentado a sí mismos como salvadores. Así lo harán también quienes, en un futuro más o menos lejano, adquieran las acciones de los actuales propietarios, cuyo objetivo, como el de cualquier fondo de inversión, no es otro que el de obtener una plusvalía de su propiedad.

El público, ajeno a este tipo de movimientos, solamente entiende de resultados. El fútbol no atiende a razones, ni a estrategias sólo a la realidad que Ronaldo Nazario resumió en una sola frase: «Si metes un gol eres el más grande y si no lo haces, eres un gordo». En mi opinión, Andy Kohlberg, el presidente, además de sus colaboradores y ejecutivos, no han aprendido algo tan sencillo como evidente.

Estabilizar al equipo en primera división guarda una relación directa con el nivel de la plantilla que, a medio plazo, se refleja en los marcadores y la clasificación. La tentación de alcanzar el máximo objetivo con el mínimo esfuerzo económico equivale a intentar descubrir América después de que fuera descubierta.

Ayer los mismos jugadores que terminaron a duras penas la temporada precedente se presentaron para afrontar la que viene. Un regreso que ha despertado escasa expectación entre los aficionados. La razón es muy sencilla, los mismos futbolistas no van a dar más de lo que han ofrecido. En el mejor de los casos, lo mismo.

Si no llega nadie para elevar un poco más el listón, lo normal es hacer menos y así año tras año. Y eso sin calidad para echar mano de la cantera o dinero para comprar lo que no tienes, no puede ser y además es imposible.