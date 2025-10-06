Óscar López y el riesgo de abrasarse con los vapores de la sauna

Hace falta tener la cara de cemento de armado para que el PSOE madrileño de Óscar López exija ahora al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que prohíba las saunas-prostíbulos como las del padre de Begoña Gómez y suegro de Pedro Sánchez, más aún cuando en su día fue el mismísimo Óscar López quien trató de utilizar la información de estas saunas para acabar con la carrera política del hoy presidente del Gobierno. ¿O es que ya no te acuerdas», Óscar. Por cierto, quien no lo ha olvidado -para tu conocimiento- es el propio Sánchez, así que ten cuidado.

Que los socialistas madrileños hayan presentado una proposición no de ley en la que piden al Ejecutivo madrileño que ponga en marcha una «persecución» contra los «clubs de alterne y prostíbulos que, en la mayor parte de los casos, operan bajo licencias vinculadas a la hostelería» es una oda al cinismo, el culmen de la hipocresía. Porque proponer acabar ahora con los negocios que sirvieron de sustento económico a la familia política de Pedro Sánchez -en la capital de España, el suegro del presidente del Gobierno mantuvo activos unos prostíbulos que tenían licencia de «sauna con servicio de bar»- es la apoteosis de la doble moral. Y más aún cuando fue el hoy líder de los socialistas madrileños quien maniobró con el comisario Villarejo en contra de su hoy jefe para impedir -utilizando lo de las saunas-que llegara a secretario general del PSOE. López es hoy ministro de Transformación Digital, aunque su perfil encaja más en el de Transformación Personal, porque no ha habido nadie en la historia del socialismo que haya pasado con mayor celeridad de hacerle la cama al jefe a ponerle la cama.

Ahora, la formación que Óscar López dirige en la Comunidad de Madrid exige a Ayuso «luchar contra proxenetas, beneficiarios y clientes». Para ello, propone incluso «sanciones» que puedan «disuadir a los consumidores de prostitución, así como a impedir el establecimiento de prostíbulos en locales y pisos». Pues dada la experiencia del PSOE en la materia seguro que tienen mucho que aportar