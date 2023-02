Nunca jamás un Gobierno debió comportarse así

Nunca jamás, un Parlamento había estado más despreciado. Ya se puede preguntar, que el jefe de Gobierno no responde jamás. Ya se puede ofrecer solución a hechos muy graves, que no escucha, ya le puede decir la ciudadanía lo que sea, que hace oídos sordos. Nunca la justicia había estado más menospreciada, insultada, vejada y tiranizada. También chantajeada.

Nunca jamás, un Tribunal Constitucional había estado descaradamente al servicio del Gobierno. Venezuela es ejemplo… sin embargo, es peor, ya que estamos en Europa y se supone que cumplimos las exigencias de auténticas democracias. De esta manera, adiós a la democracia.

Nunca jamás, una Fiscalía, una Abogacía del estado, un Centro de Investigaciones Sociológicas -CIS- una televisión pública, un Tribunal de Cuentas, un Instituto Nacional de Estadística -INE- o Correos habían estado tan fagocitados por un Gobierno.

Nunca jamás, un Jefe de Estado, que es el Rey, había estado tan despreciado, insultado, vejado, menospreciado por un gobierno. Jamás. Inimaginable. Y también por representantes del estado en algunos puntos de España, admitido nuevamente todo ello por el Gobierno.

Nunca jamás, una Constitución había estado tan atacada, incumplida, menospreciada, vaciada, pervertida, por un gobierno, en una democracia en Europa. Nunca jamás, un idioma universal, una cultura por tanto universal, había estado tan traicionada y desalojada de su propio origen. Una historia, una religión, un arte, un enorme bagaje de conocimiento, una tradición de boca en boca, que traspasó durante siglos mares y océanos, y, por tanto, de nuevo una cultura universal, tan miseramente agredida, maltratada y aborrecida.

Nunca jamás, una imposición dictatorial y sectaria había osado contravenir las leyes de la naturaleza y del conocimiento antropológico desde siglos, ni había actuado con mayor adoctrinamiento de satánica ingeniería social con precedente solo en el nacionalsocialismo -nazismo- y en el marxismo-leninismo-estalinismo, ideologías éstas que nos pide desterrar el Parlamento Europeo, por haber traído un trágico holocausto a Europa.

Nunca jamás, la esencia y la dignidad de la persona humana habían sido tan atacadas y sin margen a decir nada e imponiendo quienes sin ningún tipo de preparación ni conocimiento de nada tienen, una nueva forma de ser y de pensar tiránica, bajo amenaza de lo peor, pero además, todo ello impuesto sin diálogo, contraste, expertos de ninguna clase, organizaciones especializadas de ningún género, por el mismísimo presidente del Gobierno.

Nunca jamás, un Gobierno habría pactado y existido, pero también sobrevivido todos los días, gracias a los abanderados de todas esas doctrinas y a los abanderados de los enemigos declarados de España.

Nunca jamás, un Gobierno habría basado su razón de existir en querer destruir un poco de España y de sus fundamentos, todos los días.

Nunca jamás, un Gobierno se habría atrevido a traicionar las promesas por las que se postuló, traicionando así también a sus electores.

Nunca jamás, un Gobierno permitiría que personas heroicas cumplidoras de la ley y de la Constitución no pudieran escolarizar a sus hijos en España, no pudiendo hablar español, ni verse pisoteadas todos los días en sus derechos por no seguir doctrinas xenófobas de sus instituciones y el Gobierno ser cómplice e inductor de todo ello.

Nunca jamás, un Gobierno atacaría a su nación desde el extranjero y a sus instituciones, nunca dejaría hipotecas desconocidas ni dejaría que los españoles nos enteremos de lo que ocurre en la toma de decisiones que nos afectan de lleno, gracias a otros países.

Nunca jamás, un Gobierno traicionaría a las víctimas del terrorismo y sus familias, y alabaría pactando complaciente a sus verdugos.

Nunca jamás, un Gobierno había dividido, enfrentado, buscado la discordia, levantando odios, reabierto heridas, rememorado hechos desde la manipulación, falsedad y mentira, perseguido la calumnia y la lucha entre españoles.

Nunca es nunca. Es jamás. Nunca podría ni podrá ser posible en lo que estamos, por mucho que ahora si lo sea. Una mala, muy mala experiencia, inédita para España. Cada día defraudando, mintiendo y engañando a los españoles.

Hechos. No puede ser que en los últimos 10 ó 12 días los Mossos cuesten 1000 millones más al año, en noticia del día 11. También ese día sabemos que el PSC esconde la bandera en 31 ayuntamientos de Cataluña de los 58 que gobierna. De los 947 municipios solo 132 cumplen la normativa.

Los vocales de CGPJ creen que el daño a la justicia es consciente y deliberado ocasionando grave perjuicio al estado de derecho y, por tanto, a la convivencia pacífica y ordenada, acusando a la ministra de justicia de usurpar sus funciones. La inflación lleva al mayor cierre de empresas españolas en tres décadas.

El jefe de Gobierno engorda las cifras de exiliados franquistas incitando a hijos y nietos de emigrantes a decir que sus antepasados fueron perseguidos.

Día 12, fiasco ferroviario. O se recortan 31 trenes o se ensanchan 200 túneles.

Día 15, agujeros en el sistema de control de fondos europeos. El 16, Renfe oculta dos años la chapuza de los trenes al BEI, financiador del proyecto y dos años después de que el fabricante detectara los fallos.

El 16 se aprueba la ley trans y la reforma de la ley del aborto, tras el aval la semana anterior del Constitucional, 13 años después de que el PP recurriera la norma.

El 22 la jefa de la delegación del Parlamento Europeo exige transparencia al Gobierno y tolerancia cero con la corrupción y por ello pide explicaciones a la modificación de la malversación, no tiene información sobre la ejecución real de los recursos y sus destinatarios.

Trama muy fea en el Fútbol Club Barcelona con interrogantes incomprensibles en la actuación del Gobierno, que no da explicaciones, con pagos sin contabilizar, y con repercusiones de reputación internacional.

Trama muy tenebrosa con invitaciones extrañas para visitar el Congreso del Tito Berni referida a un diputado socialista Juan Bernardo Fuentes que no explica el Gobierno.

En fin. Hechos y más hechos de todos los días que no aguantan un mínimo de rectitud y de vergüenza. Hechos que demuestran lo que es un gobierno fallido y que persigue la destrucción por hitos del estado, al que sólo le falta hacerse con el control pleno de la justicia, pero que por suerte también no había contado con la resistencia de la sociedad civil que por encima de sesgos y posiciones ideológicas están levantándose con voz firme en toda España, comenzando en la histórica manifestación de Madrid de hace apenas un mes, por primera vez en más de cuarenta años de democracia, y para tener imperiosamente que protegerla, seguida de la simbólica concentración de Barcelona y que ha viajado a Sevilla y lo hará a cada rincón de España, para decir alto y claro a este Gobierno, con plena legitimidad democrática: ¡hasta aquí hemos llegado!

Un Gobierno que voluntariamente ha querido transgredir las normas democráticas, y sigue haciéndolo día a día, sostenido, pero también cómplice y colaborador permanente de los que se declaran y actúan como destructores y enemigos de España, que antes de constituirse prometió una y mil veces jamás pactar con ellos, es un gobierno que voluntaria y conscientemente ha traicionado su mandato y, por tanto, también lo ha hecho a todos los españoles.