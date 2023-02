Mónica, ¿por qué no te presentas al ‘Club de la Comedia’?

Lo de la líder de Más Madrid, Mónica García, es de nota: después de comprobar que las medidas adoptadas por el Gobierno socialcomunista para reducir el coste de la cesta de la compra han sido un fracaso sin paliativos, le pide a Isabel Díaz Ayuso crear un impuesto «a los grandes comercios» para «reequilibrar la balanza» en un «momento de inflación». García ha propuesto que la recaudación de ese tributo fuera para sufragar un extra de 100 euros al cheque de 200 euros del Gobierno de Pedro Sánchez para familias vulnerables. «Esto es un win win. Ganan las familias y los pequeños comerciantes», ha dicho. Caramba, pues si es un win win por qué no le reclama a Pedro Sánchez que incremente la cuantía del cheque y, sobre todo, no le pide que lo haga extensivo, por ejemplo, a las viudas con una pensión mínima, porque ningún pensionista podrá beneficiarse de la medida.

En lugar de propuestas populistas como las de imponer impuestos a los grandes comercios, la médico y madre podría sugerir a Pedro Sánchez que rebajara el IVA de la carne y el pescado o deflactara el IRPF para aliviar la carga fiscal que soportan los españoles, pero no. Mónica García pretende que Ayuso grave con un nuevo impuesto autonómico a «establecimientos comerciales territoriales colectivos» con superficie de venta superior a 2.500 metros cuadrados y establecimientos comerciales superiores a 1300 metros. Esto es de traca. Pero vamos a ver, Mónica, ¿si has llegado a la conclusión de que las medidas de Sánchez no han valido para nada, no sería más lógico que te dirigieras al presidente del Gobierno para pedirle que no sea tan cicatero con las familias españolas? Eso de plegarse ante Sánchez y cargar contra Ayuso de delata. Al final, la culpa de que los españoles no hayan notado la birriosa bajada del IVA va a ser también de la presidenta madrileña. Que nos conocemos, Mónica