Mercedes González, directora general contra la Guardia Civil

El PSOE siempre ha mantenido la tesis de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha conjurado para derribar al Gobierno, una tesis que es un delirio y una maniobra de distracción para defenderse de los escándalos de corrupción que rodean al partido y a la familia del presidente del Gobierno. Por eso, el objetivo de Ferraz con la trama de las cloacas era acabar con este cuerpo que está prestando un servicio impagable a la democracia española.

De ahí que Leire Díez se reuniera con la directora general del Instituto Armado, la socialista Mercedes González, para desactivar las investigaciones de la UCO. Pero no era sólo la UCO, sino también la Jefatura de Información de la Benemérita, quien conocía que la directora estaba al tanto de los movimientos de la trama para frenar investigaciones que afectaban al partido y al entorno familiar de Pedro Sánchez.

En una nota de despacho que forma parte de las testificales de agentes de la UCO incluidas en el sumario de la causa sobre las cloacas del PSOE que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, el servicio de inteligencia del Instituto Armado afirma que «el citado grupo de personas (la ex fontanera socialista y otros) haría ver que detrás de esta estrategia se encontraría el Sr. Santos Cerdán, teniendo conocimiento de ello igualmente la directora general de la Guardia Civil».

Es decir, Mercedes González estaba al tanto de la «estrategia» de Leire Díez y Santos Cerdán en la guerra sucia contra el Estado. Es más, en esa nota se advierte que la trama pretendía «no sólo atacar procesalmente la instrucción que está llevando a cabo la UCO, sino hacerlo contra los investigadores, personalizando acusaciones injuriosas sobre los mismos, y solicitando para ello cualquier tipo de material comprometedor del que pudiera disponer». La cloaca también promovió el concepto ofensivo de «UCO patriótica».

Al mismo tiempo, el propio director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, llegó a reconocer a un testigo del Instituto Armado que la directora de la Guardia Civil «era conocedora» de la existencia de una campaña de desprestigio contra la UCO promovida por las cloacas del PSOE. Y, sin embargo, tanto Mercedes González como el propio DAO no salieron en defensa de la UCO, sino de los intereses de la trama cloaquera socialista.