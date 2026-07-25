Lo de la comunista ‘fake’ con lujos carísimos

Lo de la ferrolana cursi Yolanda Díaz no puede extrañar a nadie. Su deriva personal y política obedece al típico caso de predicar y quedarse con todo el trigo. Fue llegar a Madrid, tirar los vaqueros agujereados, subirse al coche oficial y empezar una metamorfosis que, incluso, tiene alucinado al que fuera su principal mentor, Pablo Iglesias, que ahora trata de vengarse mediante pellizco de monja.

Si alguien de entre la superizquierdona a la que enseguida se le vio el plumero tras hacerse con el ministerio de Trabajo, esa es la hija comunista del comunista Díaz. Y escribo sobre asuntos ideológicos y políticos; no son temas baladíes. Llegó a Madrid con fama de trepa, capaz de apuñalar al más pintado con tal de escalar sus ambiciones. Su juego infantil para tratar de dorar el lomo a Pedro Sánchez y, al mismo tiempo, zaherirle levemente por sus inmensas corruptelas, siempre manteniendo los privilegios que pagan los contribuyentes, es uno de los ejercicios más hilarantes que se han visto en los últimos lustros por este viejo y cuarteado país que todavía llamamos España.

Ahora, totalmente amortizada en política interna (¿recuerdan al merluzo de Iván Redondo afirmando solemnemente que Díaz sería la primera mujer presidenta del gobierno en España?, ja, ja, ja, pobre muchacho), intenta por todos los medios que Sánchez le compre un puesto internacional como en su día hizo Zapatero con Pajín o el propio Sánchez con Viviana Aído. La OIT, claro, para poder compaginar una vida de lujo con una serie de prebendas inigualables con escaso trabajo y mucho mamoneo entre pijos progres.

Sánchez está en deuda con ella porque le ha permitido que, en lugar de hacer caer al Gobierno, ella solita con dos colegas conspiradoras, más Urtasun, han garantizado sostener a un poder ejecutivo inexportable y corrupto. Eso también es corrupción, Díaz, estudia un poco.

Sí, finalmente, con el dinero que aporte España a la OIT, si Yolanda Díaz se convierte en directora general, al menos tendremos garantizado el descojone a gogó, entre el amasijo de intérpretes que necesitará la gallega para poder enterarse de algo y aún así.

¡Qué figuras!