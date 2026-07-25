Feijóo, ¡por fin!, descubre la letal RTVE

Nunca es tarde si la dicha es buena, reza el viejo adagio castellano. Escuché el pasado miércoles una respuesta algo airada del jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a una pregunta capciosa acerca del hecho de que el PP mantiene su intención de voto, no sube, pese al descalabro de la izquierda. Esta realidad demoscópica parece sorprender a muchos precisamente cuando una izquierda, el PSOE, se muestra impotente para deshacerse de la corrupción, y la otra intenta sobrevivir abrevando a dos carrillos en el plato público gracias a que respaldan a Sánchez en su deriva autoritaria y su inmenso detritus.

Bien. Como describo, Feijóo elevó la ceja y se dispuso a responder al colega:

-«Mire usted, tal y como llegan las informaciones referentes al Partido Popular y sus líderes, en algunos medios informativos, especialmente Televisión Española, deberíamos estar muy orgullosos de que mantengamos nuestro nivel de voto y que hayamos ganado las últimas cuatro elecciones últimamente…». Es la primera vez que oigo en tres años al jefe del PP apuntar a ese conejo. No se puede adulterar una contienda electoral con el desequilibrio brutal existente en el tratamiento de la Radiotelevisión Estatal Pública; por un lado, está el PSOE y Sánchez ocultando sus miserias o manipulando con desfachatez sus éxitos en los continuos altares y, por otro, el PP y Feijóo presentándolo un día sí y otro también como una banda de forajidos con su capo al frente.

Llevo mucho tiempo incidiendo en el extremo anterior. Incluso, me han intentado zaherir cuando denuncié que una productora en concreto, extraordinariamente bien tratada por José Pablo López (conocido en los ambientes de Prado del Rey como El Cerilla), donde hay temas personales. Me he referido, y me refiero, a la productora La Cometa, propiedad de un tipo que pasa por ser de derechas como Gerardo Iracheta, pero a la hora de la verdad su productora (por un alto precio) pone en antena pública el programa más desaforado contra el PP… Y de forma continuada, insistente y permanente. Por la noche, Iracheta y Rosita la peligrosa, el cazo lo ponen en el tenderete ayusístico… Y ahí siguen, también persistentemente.

¿Qué le parece esto al jefe de la oposición y más que probable próximo presidente del gobierno? Imagino que conoce este y otros casos. Porque pudiera darse la interpretación de que denuncia una injusticia con determinación y luego se toma un Ribeiro…

Lleva razón. Nunca, desde el inicio de la Transición, ni siquiera en las etapas de González y Zapatero, la RTVE ofreció un triste espectáculo para cualquier mínimo demócrata y contribuyente decente.