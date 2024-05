La mejor despedida

Después de cada uno de los dos goles a su favor, los jugadores del Mallorca formaron una piña en torno a Javier Aguirre quien, seguramente, no habría podido soñar mejor manera de decir adiós. Una muestra de que su relación con el grupo ha sido mucho mejor que con la que ha mantenido con la dirección de fútbol. Inicialmente probó con un dibujo poco habitual, 4-2-3-1, con el que no logró el control del centro del campo, su primera aproximación al área madrileña no cuajó hasta la media hora, mientras Cuéllar, uno de los homenajeados en detrimento de Greif que ni se vistió, se veía obligado a intervenir ante las constantes amenaza de Greenwood desde la frontal del área.

En otra constante de la temporada, encajar al principio del segundo tiempo, Gastón, lateral lanzado al ataque, abrió el marcador y rompió una zaga sostenida en el trabajo de Raillo y, en menor medida, Valjent, pero débil por los flancos en los que Nacho Vidal y Jaume Costa recibían escasa ayuda y se mostraban remisos en sus salidas. Y ya con el marcador en contra y después de no pocos intercambios de opiniones entre el mejicano y sus colaboradores Toni Amor y Pol Lorente, no tuvo más remedio que cambiar de idea. Del planteamiento inicial pasó a un 4-4-2, mientras Bordalás perdía fuelle con sus relevos y la amenaza del cañonero británico dejó de inquietar a un Mallorca mejor asentado, si bien romo en vanguardia.

El cuarto de hora de interrupción debido al preocupante accidente de David Soria y su imprescindible relevo bajo los tres postes, desconectó al Getafe más que al Mallorca que, en dos chispazos, le dio la vuelta a un marcador cuya justicia hasta entonces, no se podía discutir. Una vez más tuvimos que recordar a Luis Aragonés cuando afirmaba que «el fútbol es un juego de pillos» y de la pillería de Morlanes, certificada por Maffeo, salió una victoria inesperada y hasta cierto punto sorprendente.

Tras pisar la frontera del descenso, el «Vasco» deja al equipo en décimo quinta posición, lo que permitirá al club ingresar poco más de cinco millones en lugar de los tres y medio de haberse quedado solo por encima del Cádiz. El último servicio del charro tras sus dos años y medio de estancia en Palma.