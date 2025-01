Lo del hermanísimo del presidente…

¿Le habrá compensado a este pobre músico (sic) ser el hazmerreír nacional a cambio de cobrar un dinero que no le correspondía? «Bueno, si su hermano consigue meterle en la ley que le exonera de todo… Oye, ¡qué se ha llevado una pasta por no hacer nada!». La respuesta me la da una música socialista indignada con el tráfico de influencias políticas del hombre que llegó al poder mediante una moción de censura triunfante a propósito de la corrupción del Partido Popular.

Su declaración ante la jueza extremeña debería ser encuadernada para jolgorio de propios y extraños, sobre todo para contribuyentes netos y latos. Un señor que dice que ha encontrado el empleo de su vida en Google mientras se come la tostada en un bar; que no sabe dónde tiene su oficina; que desconoce cuál es la titulación exacta de su empleo en la Diputación de Badajoz… ¡Y todo le parece normal!

¿De dónde han sacado al sujeto Sánchez/Azagra? Sencillamente, de las calderas del sanchismo, donde todo lo referido a su máximo hacedor es de origen divino, cuya interpretación no está al alcance de cualquier mortal. Y después de todo ell –¡qué cosas todavía ignoramos!– los tipos, es decir, los Sánchez Pérez-Castejón, tienen los santos bemoles de hablar de Franco.

Pedro pasará a la pequeña y oscura historia de este país (para la grande tiene antes que ser capaz de redactar su propia tesis doctoral) no por arreglar la pobreza infantil, ni por poner en orden el desaguisado de las famélicas cuentas públicas, no. Pasará por ser el hermano de David, el músico en otra parte, que en una mañana luminosa extremeña se presentó ante una juez para hacer reír a una población española haíta de espectáculo.

En efecto. La declaración del atribulado músico se ha convertido en la pieza más repetida en redes sociales al comenzar el inquietante 2025 y en el hecho más comentado en bares, reuniones sociales y medios libres. Probablemente, esa declaración consiga el premio ondas al mejor chiste del año.

Ya que es a costa del contribuyente…