Agustín Almaraz, el etarra recibido en Bilbao a los sones del txistu y tamboril, con boina naturalmente, dejó sin padre a nueve niños. Uno de ellos tuvo que abandonar su tierra natal porque en la calle y el colegio le llamaban el “hijo del chivato”. Suma y sigue. Sin novedad en la caverna irredenta. Me llama poderosamente la atención que la Justicia francesa haya dejado en libertad a uno de los asesinos más sanguinarios de ETA. Sólo en la Casa Cuartel de la Guardia Civil se llevaron los etarras once vidas, seis de ellos niños. Resulta que ahora Ternera, 17 años huido de la Justicia, miembro de la Comisión de Derechos Humanos (sic) en el Parlamento Vasco, nunca perteneció a ETA y siempre dijo la verdad.

El blanqueamiento de los asesinos -se llevaron por delante a dos colegas míos, entre otros muchos y propiciaron con sus años de hierro un golpe de Estado-está llegando a un punto de no retorno, entre la permisividad y el consentimiento del Gobierno. Siempre se dijo, atendiendo a la jurisprudencia anglosajona, que un juez no debe desconocer lo que mayoría de la población conoce. ¿No se enteró el juez de quién es el personaje que tuvo entre sus legajos? Los expertos en el precioso historial etarra, sostienen que Ternera tendría que deponer en la Audiencia Nacional -ya que es tan angelical-para explicar algunos de los asesinatos no aclarados hasta la fecha y que, según esos expertos, llevan sus señas de identidad.

Supongo que un gudari de tan altísimo valor demostrado (sic), bombas, no tendrá inconveniente en presentarse motu proprio a explicar qué hizo durante sus muchos años de militancia etarra y, de paso, dejar claro ante sus víctimas que él abandonó la organización criminal antes del 2011. Ahora sus conmilitones políticos son socios del Gobierno y seguro que a las puertas de la AN le reciben ipso facto con txistu y tamboril. Y boina, naturalmente.