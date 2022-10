La Liga del misterio

Se han disputado siete jornadas de liga en primera división, pocas para extraer determinadas conclusiones si nos encontráramos en una temporada normal; pero no lo es. La interrupción del calendario tras su décimo cuarta cita confiere particularidades atípicas que cada equipo tendrá que manejar con especial cuidado. Aquellos con internacionales desplazados a Qatar con sus respectivas selecciones muy pendientes de su estado físico y atentos a la posibilidad de lesiones. Lo más modestos ante la coyuntura de conceder vacaciones y disponer alguna modalidad de segunda pretemporada antes de retomar la actividad después de las fiestas de Navidad y en el segundo tercio de la competición.

La presente reflexión nos impele a considerar hasta qué punto hemos de tomar en consideración los primeros resultados porque no es lo mismo un análisis a partir de un campeonato continuado que el de otro colapsado antes de la tercera fase de la primera vuelta. Es posible que para los mal clasificados o metidos en dinámicas negativas, el paréntesis sea un balón de oxígeno, todo lo contrario para los que lleguen bien posicionados en la tabla.

Hay equipos, véase el ejemplo del Sevilla, que en menos de dos meses se han descolgado de sus objetivos iniciales. Lopetegui acaba de pagar con su despido el desmantelamiento de la plantilla con la que hizo soñar al sevillismo. El Mallorca, por no huir de lo que más nos interesa, acaricia una posición intermedia relativamente cómoda con sensaciones más favorables que las ofrecidas por rivales teóricamente directos: Elche, Cádiz, Almería……..ya que el resto de la clasificación todavía no se ha esponjado lo bastante. El lunes, en el palmeral ilicitano, inicia la ruta que le situará en un especie de parrilla de salida para afrontar 2023 con avales de permanencia. O no.