Al jefe superior de la Policía de Madrid ya le llaman ‘Galván, el breve’

No se sabe si tras la orden del jefe superior de la Policía de Madrid, Javier Galván, de «no hacer nada» en la Puerta del Sol —tomada, literalmente, por el Sindicato de Inquilinas— se esconde su deseo de hacer méritos para ser quien dirija a los agentes que investigan al ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Y es que a Galván parece hacerle tilín el puesto de nuevo comisario general de la Policía Judicial, que investiga el caso Plus Ultra y la invasión de Ceuta. OKDIARIO cuenta hoy cómo Galván se ha sincerado ante sus allegados en ese sentido. De ahí que se haya puesto en primera posición de saludo frente a sus superiores de la Delegación del Gobierno en el conflicto que esta mantiene con la Comunidad de Madrid.

La orden recibida por los antidisturbios fue la de «no entrar en la Puerta del Sol ni en vehículos ni a pie sin autorización y no identificar a nadie». E incluso «no llevar cascos para no intimidar a los acampados», una medida que cambió tras la denuncia pública hecha por el sindicato Jupol, el mayoritario de la Policía. Ahora llevan los cascos en transporte, colgados en el uniforme. Pues bien, Galván es el responsable de que la Policía se haya puesto de perfil.

Curiosamente, la plaza de comisario general de Policía Judicial es la más importante que se decidirá antes de las elecciones generales, junto a la de Logística. Será convocada a principios de noviembre para cubrir la vacante que dejará su actual titular, que se jubilará al cumplir los 65 años. Es un puesto de libre designación para el que Galván se postula y hace gestos al Gobierno. Sin duda, lo de «no hacer nada» en la Puerta del Sol le da puntos. Eso sí, si el Gobierno se estrella en las urnas, el futuro del comisario general Galván —en el caso de que sea designado para el puesto— puede verse truncado a la misma velocidad que dura un caramelo a la puerta de un colegio.