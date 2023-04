La izquierda acudirá a las urnas con el peso de un millar de violadores a su espalda

Después de que el Consejo General del Poder Judicial lleve varias semanas sin publicar nuevos casos de agresores sexuales beneficiados por la ley -bodrio del sólo sí es sí -el último informe es del 2 de marzo-, OKDIARIO ha podido saber que en los próximos días el órgano de los jueces actualizará sus estadísticas para aflorar un centenar de nuevos casos, lo que situará la cifra por encima de 850. De aquí a las próximas elecciones municipales y autonómicas, el número de agresores sexuales premiados por la norma elaborada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, con el consentimiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no puso ningún pero, superará los 1.000 casos. Es decir, el socialcomunismo acudirá a las urnas con un millar de agresores sexuales beneficiados por la ley, un negro bagaje que puede ser decisivo a la hora de determinar el voto de los españoles.

El Gobierno no sólo impulsó la ley, sino que, además, ha arrastrado los pies a la hora de enmendar una norma que sigue generando beneficios penitenciarios a los violadores. Seis meses después de su entrada en vigor, y pese a que desde el primer día se sabía que tendría efectos devastadores, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha reformado todavía la ley, pendiente aún de su aprobación en el Congreso de los Diputados en medio de una agria disputa en el seno del Consejo de Ministros. Que el CGPJ no haya actualizado sus datos desde hace más de un mes no significa que cada día no se produzcan nuevos casos de rebaja de penas o puesta en libertad de agresores sexuales, sino que el órgano de los jueces -encargado de canalizar las cifras- ha optado por no hacerlas públicas con la cadencia del principio, una medida que no impedirá que a finales de mayo, coincidiendo con la cita de las urnas, los agresores sexuales beneficiados por la ley del sólo sí es sí se cuenten ya por millares. Un dato que la propaganda de la izquierda no podrá ocultar.