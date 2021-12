El PP seguiría siendo la fuerza más votada, pero en poco más de un mes se deja siete escaños (pasa de 128 a 121) y, junto al ascenso de Vox (que gana cuatro asientos), obtendría una apretada mayoría absoluta, según se desprende de la encuesta de Data10 para OKDIARIO. Y es que las peleas de patio de colegio a cuenta de las aspiraciones de Isabel Díaz Ayuso de presidir el PP de Madrid pasan factura a la formación de Pablo Casado, que tiene que cerrar, sí o sí, las heridas abiertas para no seguir dando aire al socialcomunismo. Y es que en un mes, el PP se deja los siete escaños mencionados, pero el PSOE gana dos, lo que reduce la distancia entre ambos partidos a 21 escaños, frente a los 30 del sondeo anterior. La pelea interna en los populares alimenta a Vox -suma cuatro asientos-, pero lo que pierde el PP no es compensado íntegramente por la formación de Santiago Abascal, pese a ser la que mayor crecimiento registra hasta alcanzar los 56 escaños. El socialcomunismo sumaría ahora 126 diputados (100 del PSOE y 26 de Podemos), frente a los 122 de hace un mes. O dicho de otro modo: el bloque de izquierdas gana cuatro escaños, mientras la derecha se deja tres.

La bronca interna en el PP tiene una traducción directa en el electorado y se equivocaría gravemente Pablo Casado si pensara que tiene tiempo para revertir la situación. Tiene que zanjar el problema de inmediato y no alargar una crisis que amenaza con enquistarse. Está todavía a tiempo de hacerlo, pero si no lo hace quien saldrá ganando es Pedro Sánchez, que no se merece el balón de oxígeno que le ha regalado el PP en un momento en que lo que demanda España es concentrar todas las energías en hacer la más firme oposición al socialcomunismo.

Conclusión: el infantilismo en política se paga muy caro. Y como muestra, un botón.