Inda: «Sánchez se compra con nuestros impuestos un premio feminista para tapar su ley liberavioladores»

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, retrata a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, después de que haya recibido un premio de la organización ONU mujeres en reconocimiento a su feminismo. El premio le ha sido otorgado después de que el Gobierno se haya gastado cerca de 15 millones de euros en donaciones a la agencia de las Naciones Unidas. Inda recuerda que hay «show de los buenos» cada vez que Sánchez viaja a Estados Unidos.

El director de este diario muestra su indignación ante el «premio feminista» que le han otorgado a Sánchez, cuyo Gobierno impulsó la ley del sólo sí es sí. «Manda narices que le den un premio por feminista a un tipo que ha puesto en libertad, gracias a una ley suya, a más de 1.000 violadores, abusadores y pederastas. A la peor gentuza que puede haber en nuestra sociedad», señala Inda. El periodista deja en evidencia al presidente con lo obvio: «No parece muy feminista poner en libertad ni a abusadores, ni a violadores, ni a pederastas. Sencillamente repugnante».

Inda también carga por el alto precio que ha pagado Pedro Sánchez para conseguir este premio. «Nos ha costado a todos los contribuyentes españoles 14,6 millones de euros, que es el dinero que lleva pagado los últimos 6 años, desde que accedió al Gobierno, a esta organización que depende de la ONU», cuenta el director de este diario. » Y el premio se llama He for She. Él para ella. La verdad es que es todo lamentable», puntualiza el periodista.

Eduardo Inda termina enviando un mensaje a Pedro Sánchez después de que haya gastado casi 15 millones de euros en un premio inmerecido. «El dinero de nuestros impuestos no está para lavar la imagen de nadie. Y menos de alguien que ha permitido con una ley suya que se ponga en libertad a más de 1000 violadores», termina el director de OKDIARIO.