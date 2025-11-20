Eduardo Inda, director de OKDIARIO, manda un mensaje a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, el mismo día que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha sido condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. «Este 20 de noviembre está siendo un día para olvidar, una auténtica pesadilla para Pedro Sánchez. Su ya ex fiscal general del Estado ha sido condenado por el Tribunal Supremo por delincuente, que no lo olvidemos, ha actuado movido y espoleado por Pedro Sánchez», dice el director de este periódico.

Inda señala que este jueves «es también un día negro para Pedro Sánchez por razones no tan obvias». «Y es que hoy, hace 50 años, murió el titular de una repugnante dictadura que asfixió y oscureció este país durante 40 años: Francisco Franco», señala el director de OKDIARIO.

El periodista recuerda en su vídeo las conexiones familiares del presidente del Gobierno con el dictador. «La familia de Pedro Sánchez Pérez-Castejón está hoy de luto. Están compungidos. ¿Por qué? Pues porque su abuelo Mateo era un legionario de Franco que fue condecorado por Franco y que era el más franquista de los franquistas del mundo mundial. Creo que era más franquista que el propio Franco, como hemos ido desgranando y contando con todo lujo de pruebas esta semana», dice Eduardo Inda.

El director de OKDIARIO termina su vídeo con un mensaje de condolencias para el presidente del Gobierno: «Francisco Franco es la persona a la que quiere imitar, al que emula sistemáticamente, Pedro Sánchez. Por tanto, mal día, muy mal día. Este probablemente es el peor de los días en semanas, si no en meses, para ti, querido Pedro Sánchez. Pero por muchas diferencias éticas, estéticas, morales e ideológicas que mantengamos, siempre contarás con mi cariño, mi comprensión, mi solidaridad cristiana cuando vengan mal dadas. Cuando vengan tan mal dadas como el día de hoy. Aquí tienes, querido Pedro Sánchez, mi hombro para que derrames tus lágrimas».