No nos engañemos: el problema de los comunistas en el Gobierno de España es que la invasión rusa de Ucrania les ha roto los esquemas mentales y sus corsés ideológicos han quedado en evidencia. Y es que sus señas de identidad pivotan en torno a la vieja idea de que Occidente y la OTAN eran los culpables de todos los males del mundo. Y como quien está aplastando a sangre y fuego es Vladimir Putin, uno de los suyos, tienen que hacer contorsionismo. Los carteles de las Juventudes de Izquierda Unida les retratan: la culpa de lo que están pasando no es de Putin, sino de la UE y los Estados Unidos. No tendría mayor importancia de no ser por el pequeño detalle de que esta gente -que siempre ha hecho lo mismo- forma parte del Gobierno de España, una democracia hasta hace nada de marcada vocación europeísta y atlántica. Hasta que llegaron ellos. Y ahí está la madre del cordero. En el Ejecutivo español hay personas que sienten fascinación por ese régimen soviético que ahora pretende relanzar el presidente ruso, un admirador confeso del genocida Stalin.

En los carteles de IU no aparecen blindados ni aviones rusos, sino aparatos de la OTAN soltando misiles sobre una ciudad. Y en las bombas, los nombres de la UE y Estados Unidos. Y un lema que lo dice todo: «Ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases. OTAN, no». El argumento es una oda al cinismo: «Desde la Juventud Comunista queremos denunciar la escalada de sinsentidos e hipocresía en las que nos estamos viendo envueltas por plegarnos a los intereses de la oligarquía europea y de la OTAN». Y por si alguien tiene dudas, remachan: «El gobierno ucraniano y la UE han contado como aliados imprescindibles a todo tipo de fuerzas neonazis y ultraderechistas que han dirigido el odio sectario frente a la población ucraniana de ascendencia rusa quien emplea el ruso como lengua principal o su cultura se identifica más con la rusa». Son la voz de Putin. Y piensan lo mismo que sus jefes, que han llegado a ser ministros.