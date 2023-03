El Ministerio de Igualdad se ha despachado con un vídeo que muestra distintas maneras de ejercer la sexualidad, como si los españoles hubiéramos tenido que esperar a que llegara Irene Montero y su banda para darnos cuenta de la realidad. Dice el vídeo que «de esto no se habla», pero «esto» -la sexualidad expresada desde las distintas perspectivas que muestra el ‘spot’- forma parte de la vida cotidiana de los españoles desde mucho antes que la ministra de Igualdad y sus colegas llegaran al Gobierno. No se sabe en qué burbuja vive esta gente para vendernos como algo extraordinario lo que no deja de ser algo cotidiano. Será que esta gente sale o se relaciona poco, porque el vídeo no descubre nada que no supiéramos. Todavía habrá que estarle eternamente agradecidos por enseñarnos que hay que vivir la sexualidad en libertad. No nos habíamos dado cuenta, ministra. Ese vídeo que, según el ministerio, muestra lo que nadie habla o cuenta es una obviedad pluscuamperfecta, porque no aporta nada que no sepamos.

Esta gente debe pensar que los españoles viven reprimidos y adocenados y pretende abrirles los ojos para que entiendan que la sexualidad no es ningún tabú. Pero señoras del Ministerio de Igualdad, ¿en qué país están pensando? Por fortuna, los españoles no necesitan de consultorios sexuales promovidos por su departamento. Decirles, a modo de consejo, que se lo hagan mirar: porque si de verdad piensan que los españoles no hablan de sexualidad y que lo que sale en el vídeo va a sorprenderles es que tienen ustedes la mente más cerrada de lo que nos temíamos. Y es que el vídeo de Igualdad es la versión socialcomunista del consultorio de Elena Francis, aquel célebre programa de radio del franquismo. Se han retratado: quieren darnos lecciones de sexualidad y resulta que los españoles están mucho más avanzados que las maestras ultrafeministas del Gobierno. Cualquiera diría que se han quedado desfasadas.