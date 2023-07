¿Hacia la III República?

A estas alturas del desgaste institucional del Pacto de la Transición (Constitución del 78), una de las cosas en juego en las ya prontas elecciones generales del 23J es el modelo de Estado, porque secesionistas, nacionalistas y comunistas saben que aquel modelo de éxito tiene su anclaje en la monarquía parlamentaria.

No es nada nuevo que los hasta ahora socios de Sánchez, que lo volverán a ser si dan los números, tienen como uno de sus objetivos prioritarios si disponen de otros cuatro años de poder ir abiertamente a derrumbar al Rey y todo lo que encarna. De hecho, en sus programas electorales lo especifican nítidamente. Por lo tanto, a nadie engañan. La novedad es, una vez más, el PSOE. La socialdemocracia de Felipe González y Alfonso Guerra coadyuvó decididamente a implantar el sistema monárquico donde el jefe del Estado reina pero no gobierna. Don Juan Carlos defendió a Zapatero en los momentos más difíciles del esperpéntico presidente, cuando éste se tambaleaba en medio de una crisis política y económica sin precedentes. Sin embargo, ZP no ha tenido inconveniente en hacerse amigo de esos tiranos caribeños (ignoro a cambio de qué) y sus bien pagados españoles no cejan de zaherir, insultar y menospreciar a la Corona y al titular que la encarna.

Es una de las cosas que se deciden subliminalmente el 23J. El discípulo de Zapatero tiene acreditado un catálogo de agravios hacia el Rey Felipe que el titular de la institución ha soportado estoicamente. ¿Alguien cree que es exagerado pensar que si Sánchez consigue revalidar su poder en una nueva reedición del Frankenstein no van a ir, ahora ya directamente, a por la monarquía? Sus enemigos sostienen que si se implantó sin referéndum, ni siquiera hace falta una consulta ex profeso para eliminarla. Resulta obvio que durante la campaña electoral que ya ha empezado, Sánchez se guardará bien la ropa al respecto, pero no los que hasta el momento han sido sus socios, que ya ventean sangre. Atentos a la pantalla, queridos amigos.