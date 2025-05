First Dates, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que cuenta con un equipo verdaderamente excepcional. Además, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado martes 22 de abril, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro, en la que pudieron conocer a Maquial, un artista colombiano de 44 años afincado en Madrid. Entre otras tantas cuestiones, quiso definirse como un hombre de lo más espiritual: «Maquial es ese ser que está en la oscuridad, pero es luz. Brilla en la oscuridad», aseguró. Además, llegó con un lienzo con la intención de pintar la energía de su cita durante la velada.

Lejos de que todo quede ahí, Maquial reconoció que no había tenido mucha suerte en el amor, por lo que ponía todas sus esperanzas en el programa. Su cita para esa noche era Pilar, una coach de 41 años que llegaba desde Valencia y, a priori, parecía tener en común con el soltero ese lado espiritual: «La gente está equilibrada corporal y emocionalmente, y diría que hay un porcentaje que no están equilibrados. Y por eso tengo trabajo», confesó. La primera impresión de los dos fue bastante positiva: «Me encantó, me gustó bastante», aseguró Maquial, mientras ella fue mucho más allá: «Es un hombre peculiar, curioso y que despierta intriga». Tras intercambiar alguna que otra palabra, Carlos Sobera decidió acompañar a ambos hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Como no podía ser de otra manera, y era de esperar, no tardaron en empezar a hablar de sus profesiones.

«Soy coach emocional y corporal. Me muevo por el mundo del crecimiento personal y de la mente, y encontrar el equilibrio entre cuerpo y mente. Soy espiritual, medito todos los días», confesó Pilar, algo que fascinó al soltero. «La energía que transmite es muy bonita», reconoció ante las cámaras del equipo del exitoso dating show que se emite en Cuatro.

A pesar de todo, y de tener algo tan importante en común, las diferencias no tardaron en hacer acto de presencia. Sobre todo cuando Maquial no tuvo reparos a la hora de dar a conocer sus rituales sagrados: «Normalmente, bendigo los alimentos cada vez que como. Hago como una especie de celebración por la vida. El comer no es dejarte morir».

Unas palabras que dejaron a Pilar completamente descolocada: «Maquial es intenso. Esa intensidad es demasiada para mí». Pero todo fue a más cuando el soltero confesó que era un apasionado de la pintura: «Hace diez años estaba soñando y recibí toda la información del Universo. Lo sabía todo, comprendía todo sobre la existencia y dije ‘esto tengo que pintarlo’», contó, mientras reconocía que tenía hasta treinta obras literarias. La comensal no salía de su asombro: «Tengo dudas de que todo lo que cuenta sea cierto».

Lejos de que todo quede ahí, Maquial desveló a su cita todos los detalles del proyecto que ha ideado para sus futuros hijos: «En uno de mis libros quiero desarrollar toda la educación del bachillerato hacia lo artístico». Pilar, por su parte, comenzaba a estar al límite: «Es un hombre muy intenso para mí. En ningún momento he sentido atracción sexual, no me ha despertado nada».

En el reservado de First Dates, Maquial aprovechó para pintar la energía de su cita en un lienzo. A pesar de los esfuerzos del colombiano afincado en Madrid no consiguió llamar la atención de Pilar. De ahí que, en la decisión final, la valenciana confirmase que no quería tener una segunda cita con él: «Busco algo más terrenal, no tan espiritual. Eres demasiado espiritual para mí». Él se quedó descolocado al conocer la decisión de Pilar pero, aun así, quiso cumplir su promesa de entregarle el lienzo que había pintado en el reservado.