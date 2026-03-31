Guernica, competencias y otras romerías del disparate nacional

Hay obsesiones políticas que no envejecen: mutan, se afinan, se maquillan… pero siguen siendo la misma cantinela de fondo. En España tenemos varias, pero hay una que se repite con la puntualidad de un reloj suizo y la pesadez de un sermón de cuaresma: la eterna reclamación competencial, ese deporte autonómico de élite que convierte cualquier objeto -una carretera, una cárcel o, ahora, un cuadro- en botín simbólico de identidad.

Y ahí entra el Guernica, esa obra que, como buen icono universal, ha terminado atrapada en la mediocridad doméstica de la política de barra de bar institucionalizada. Porque lo que debería ser patrimonio cultural de todos, elevado por encima de banderas, termina reducido a moneda de cambio en la negociación permanente con el Gobierno que negocia supervivencia como quien equilibra copas en una bandeja, y todo vale.

La última ocurrencia: convertir el cuadro en objeto de desagravio histórico. Llevarlo al País Vasco como si fuese una reliquia que sana agravios. Una especie de peregrinación estética, como si Picasso hubiese pintado la obra pensando en la geografía administrativa de 2026 y no en la barbarie universal. Porque conviene recordarlo: el Guernica no es un souvenir territorial, ni una estampita para la vitrina autonómica de turno. Nunca «estuvo allí» en el sentido jurídico, ni tiene por qué estarlo ahora.

Pero el problema no es ese. El problema es más profundo y, si me apuran, más español: nuestra relación enfermiza con el arte. Aquí no se colecciona, se tolera. No se protege por convicción, sino por imposición. Y cuando el Estado decide intervenir —que decide mucho— lo hace con la sutileza de un elefante en una cristalería.

Porque en España la propiedad privada de una obra es, en realidad, una propiedad vigilada. El artículo 46 de la Constitución Española no deja lugar a dudas: el patrimonio histórico se protege «cualquiera que sea su titularidad». Traducido al castellano castizo: la obra puede ser tuya, pero haces con ella lo que la Administración considere oportuno. Y si no te gusta, te aguantas.

El armazón jurídico —la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y su desarrollo reglamentario— configura un sistema que, comparado con Europa, resulta casi inquisitorial. Solicitas exportar una obra y, en ese mismo gesto, estás prácticamente ofreciéndosela al Estado. Si te dicen que no sale, el precio que declaraste se convierte en oferta irrevocable. Un «gracias por participar» con aroma a expropiación elegante.

Y luego está la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, ese oráculo técnico que dictamina qué se queda y qué se mueve, aunque formalmente sea la Administración quien firme la resolución. Un sistema donde el experto aconseja y el político decide… lo cual, en España, siempre es garantía de tranquilidad, como todos sabemos.

Mientras tanto, Europa mira con curiosidad. Italia protege como nosotros, Francia lo hace con etiqueta de «tesoro nacional» y el Reino Unido, más pragmático, bloquea temporalmente para ver si alguien paga. Aquí no: aquí se bloquea, se protege, se tutela… y, de paso, se instrumentaliza.

Porque al final todo vuelve a lo mismo: el arte como excusa. Excusa para negociar, para tensar, para marcar territorio. Da igual que hablemos del Guernica, de un retablo del siglo XVI o de un Velázquez escondido en un salón con gotelé. La lógica es idéntica: el patrimonio no se contempla, se disputa.

Y así seguimos, entre competencias, agravios y cuadros que viajan más en discursos que en camiones. Un país donde el arte es universal en los museos… y miserablemente local en los despachos. España, en definitiva: donde el lienzo es eterno, pero la política siempre acaba manchándolo.