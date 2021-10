El Gobierno quiere meterse en su casa, como diría ET, para decirle cuánto tiene que cobrar de alquiler y para crujirle si la tiene vacía. Ya saben, es el concepto que tienen del respeto a la propiedad privada. Y no solo eso, sino que pretenden obligar a los promotores a destinar un 30% de cada promoción a vivienda social, una medida que ya tiene en marcha Ada Colau con gran éxito: no hay una grúa en Barcelona.