Cuando un mena no vuelve a su centro de acogida resulta que no se fuga, sino que «desaparece». Al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, le molesta que Vox emplee el término «fugados» en una pregunta escrita registrada por la formación de Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados. El argumento del Ministerio es que los centros de acogida no son centros de detención o de internamiento y, en consecuencia, los menas no se fugan de los mismos. Marlaska podrá decir lo que quiera, pero el término fugado significa escaparse o huir, de modo que el estúpido argumento del Ministerio no es más que un artificio semántico para orillar el problema de fondo: que los menas se fugan; o sea que se van, desaparecen y se les pierde la pista. Lo sorprendente es que Marlaska se niegue a informar sobre las medidas que ha adoptado para evitar que se escapen de los centros de menores y se parapete en disquisiciones retóricas.

Lo curioso del caso es que el propio Ministerio es quien habla de menas «fugados» en el último informe anual de personas desaparecidas que elabora el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), un organismo que depende del departamento de Marlaska. De hecho, el sello del Ministerio aparece en dicho documento. El informe señala que ·el número total de denuncias registradas en el sistema de Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin Identificar (PDyRH), a fecha de 31 de diciembre de 2020, es de 219.425; de ellas, un 20,1% corresponden a menores extranjeros no tutelados FUGADOS de centros de protección.

Escribimos FUGADOS en mayúsculas con el objetivo de que el ministro de Interior descubra que es su propio departamento el que emplea dicho término. Y es que a Marlaska hay que ponerle delante del espejo. Vamos a ver, ministro: el informe textualmente dice lo que sigue: «Inicialmente, en el momento en el que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad recogen una denuncia por desaparición, esta queda en estado activo, independientemente de que se trate de menores extranjeros FUGADOS de centros de protección o no». «En los casos que se trate de menores extranjeros no tutelados y FUGADOS de centros, la denuncia además permanece en este estado –activo– mientras no sean mayores de edad, o mientras no hayan transcurrido seis meses desde el momento de la FUGA», prosigue el informe.

Moraleja: Marlaska no se entera. Es un ministro a la fuga. O, como le gusta decir, «desaparecido».