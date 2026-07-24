Por fin un socialista que dice la verdad

Se agradece que, en medio del aluvión de mentiras que desgrana el PSOE a velocidad de vértigo, alguien del partido diga la verdad. Óscar González, presidente de la Comisión Gestora que dirige actualmente el PSOE en Argentina —el país con más demandantes de nacionalidad en virtud de la denominada Ley de Nietos—, admitió en una entrevista radiofónica que la norma del Gobierno tendría «repercusiones electorales». Como para no tenerla.

Óscar González, tal vez por la distancia, se ha atrevido a decir lo que los dirigentes socialistas españoles se han cuidado mucho en ocultar desde que la ley fue aprobada en 2022: que tendrá un impacto electoral. A lo que cabría añadir, y eso lo dice OKDIARIO, que lo que busca la norma es que la «repercusión electoral» sea en beneficio del PSOE.

En una entrevista en diciembre de 2024 en el canal Somos Radio, González destacó que dicha ley otorgaba el pasaporte español «no sólo a los descendientes de exiliados políticos, sino de cualquier español o española». «Imagínense en las condiciones económicas, sociales y culturales críticas de América Latina… En Argentina, que es el país que recibió más emigración española, se ha producido un fenómeno muy interesante y que va a tener repercusiones a lo largo del tiempo, en materia política, demográfica y electoral española». Más claro, agua. Se calcula que hasta un millón de argentinos han solicitado la nacionalidad española, de los cuales, 650.000 peticiones se concentran sólo en Buenos Aires.

El impacto electoral de esa nacionalización está ahora en el punto de mira por la instrucción de Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública en el Ministerio de Justicia, que amplió por la puerta de atrás, el alcance de la ley, permitiendo adquirir la nacionalidad no sólo a los descendientes de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo, sino de cualquier emigrante español, fuese cual fuese la razón de su salida de España. ¿Y por qué?, se preguntarán ustedes. Pues muy sencillo. Por «repercusión electoral».