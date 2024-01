Felón Sánchez, «no vale todo»

La plataforma Neos se presentó en Madrid impulsada por Jaime Mayor Oreja y María San Gil entre otros con el lema: «Porque no vale todo, para defender las convicciones más profundas». Alejo Vidal-Quadras entró por vídeo en el acto recalcando: «La existencia misma de España está en peligro». Y Bieito Rubido, director de El Debate, nos recordó que el Gobierno conspira contra su propio partido y purga a cuantos se atreven a llevarle la contraria, del mismo modo que conspira contra las instituciones de la Nación que no se plieguen a sus antojos esquizofrénicos. Cayetana Álvarez de Toledo también le atiza duro al Gobierno sanchista: «Su corrupta Ley de Amnistía no tiene futuro, pierdan toda esperanza».

¿Tanto le vale la pena al traidor gozar de la Moncloa para no importarle corromper la democracia ni hundir España entregándola a unos mercaderes separatistas que le sacan el manso y de paso le humillan riéndose de él hasta la saciedad? ¿Se imaginan una España sin este fatuo e irresponsable inculto, sin este kamikaze perverso apodado Perro Sanxe? ¡Eso sería la gloria!

Puigdemont acabará entre barrotes, donde tendría que estar, antes de que el vende-patrias incumpla una de sus invertebradas promesas. Si yo fuera el prófugo, le retiraría mis votos y le dejaría sin legislatura. Porque lo de la amnistía es un cuento chino que sólo vale para atraer alondras histéricas al espejuelo y devolverlas vía express a Waterloo. Se han juntado el hambre con las ganas de comer, un par de narcisistas de Guinness World Records. Les une un inmenso odio a España y unas desproporcionadas ambiciones. Así les va.

Su exclusivo propósito es jodernos la existencia. La preocupación en el PSOE es el alto coste político de cada uno de los acuerdos suscritos con Junts. Y lo que desquicia por completo a Puigdemont y Junts es que Sánchez y el PSOE prioricen ahora los Presupuestos a la amnistía para atar en corto a los catalanes. El tira y afloja resulta enfermizo. Ninguno de los dos cree en el otro y ambos saben que mienten y que acabarán engañándose. Se juegan la Moncloa y la cárcel. Las cartas marcadas están sobre el tapete. Los psiquiatras apuestan la vida por Carles y los tahúres por las trampas de Pedro. Los jueces no se pronuncian pues saben que ambos van a perder desde la camisa hasta lo poco que les queda de vergüenza. Se acabó la timba de los infames. Ya no hay luz en el laberinto. Adiós desgarradores y sucios sueños. Bienvenidas sean las elecciones que coloquen todo lo legal en su lugar.