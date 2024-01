El que fuera líder del PP en Cataluña y fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras, ha reaparecido en un vídeo después de sufrir un atentado el pasado 9 de noviembre, cuando dos personas le dispararon en la cara. En esas imágenes ha expuesto que «España atraviesa un momento muy difícil de su historia» y que «la existencia misma de la nación está en peligro».

El que también fuera vicepresidente del Parlamento Europeo se ha expresado en un vídeo dirigido a Neos, la asociación fundada por el ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja y la ex líder del PP en el País Vasco María San Gil. «Los efectos del ataque terrorista que sufrí el 9 de noviembre no me permiten por mis condiciones físicas como anímicas acompañaros presencialmente», se ha lamentado Vidal-Quadras.

En todo caso, ha aprovechado la grabación para «agradecer los innumerables mensajes de amistad, de afecto, de apoyo» que ha recibido el abogado «desde que tuvo lugar el atentado». «Todos los que me habéis dicho en estos mensajes son fruto de vuestra generosidad y no de mis méritos», ha matizado. Y ha admitido de que le han resultado «muy reconfortantes».

El fundador de Vox ha advertido en su vídeo que «España atraviesa un momento muy difícil de su historia». Además, ha alertado de que, dadas las actuales circunstancias políticas, «la existencia misma de la nación está en peligro».

Vidal-Quadras ha puesto en valor «el trabajo» de las asociaciones civiles que «se han movilizado en favor de la cohesión nacional, de la democracia, de la libertad y del imperio de la ley tan imprescindible en estos tiempos». Y se ha despedido con el deseo de volver a estar presente en actos como el de Neos lo antes posible. «Espero que no pase mucho tiempo hasta que pueda incorporarme a vuestra tarea», ha apuntado el ex líder del PP en Cataluña.

Atentado a Vidal-Quadras

El abogado de 78 años recibió un disparo en la cara frente a su casa en Madrid el 9 de noviembre, como informó en primicia OKDIARIO. El primer aviso sobre este incidente lo recibió la Policía poco antes de las 14:00 horas y se presentó rápidamente en la calle Núñez de Balboa, donde tiene su residencia el ex dirigente de Vox.

El político recibió la atención de los sanitarios pocos minutos después, fue intubado, recibió oxígeno a través de la boca y se le puso un fuerte vendaje en la frente, con un drenaje en la herida.

Posteriormente, fue ingresado en el Hospital Gregorio Marañón. Como consecuencia del ataque, que no resultó mortal, Vidal-Quadras fue operado de urgencia y consiguió ser estabilizado por los profesionales del centro hospitalario.

Sus agresores se desplazaron en moto, desde la que bajaron y dispararon a bocajarro al ex vicepresidente del Parlamento Europeo. Desde el primer momento de la investigación, la Policía ha identificado que el agresor es una persona de origen magrebí, procedente de la región del norte de África, tras analizar diferentes rasgos del principal sospechoso. Entre los detalles que han podido fijarse para determinarlo, estaban el color de la piel, los ojos, el cabello, la estructura ósea y los rasgos faciales, según pudo saber OKDIARIO.

La Policía continúa investigando y buscando a dos personas encapuchadas fueron, presuntamente, los autores del ataque que se produjo en la céntrica calle madrileña de Núñez de Balboa. Se puede extraer de las imágenes que ambos escaparon en una moto de gran cilindrada.

Cuatro detenidos

La investigación policial ya ha permitido la detención de cuatro personas relacionadas con el intento de asesinato del Vidal-Quadras. El último de ellos ha sido el venezolano Greg Oliver Higuera Marcano, arrestado en la región de Norte de Santander por las autoridades de su país a petición de las españolas por considerarlo presunto participante en el atentado del fundador de Vox.

La Interpol emitió una alerta roja por terrorismo en relación con el detenido por considerarlo un posible responsable del intento de asesinato de Vidal-Quadras. En el momento en el que se produjo el arresto, Higuera Marcano trataba de cruzar ilegalmente la frontera entre su país y Colombia.

Fuentes de la investigación confirmaron a OKDIARIO que se identificó al detenido desde un primer momento, pero no se procedió a su arresto porque escapó del país. Higuera Marcano es, presuntamente, colaborador en el atentado, pero no era uno de los dos autores que escaparon en moto tras disparar a bocajarro al ex fundador de Vox.