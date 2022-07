Feijóo ya suma más que toda la izquierda junta

El PP de Alberto Núñez Feijóo sigue catapultado por el «efecto Moreno» y aumenta su número de escaños en relación con el anterior sondeo de Data10 para OKDIARIO, publicado justo después de los comicios andaluces. Los populares obtendrían 134 escaños (2 más que hace 10 días), mientras el PSOE de Pedro Sánchez obtendría 86. Vox repite con 63 asientos, de modo que la suma del centroderecha lograría 197 diputados (199 si sumamos los 2 de Navarra Suma) por los 108 de socialistas y podemitas, que obtendrían 22, una diferencia abismal entre bloques de 91 escaños que refleja la actual situación política. Es decir: la distancia sigue creciendo y alcanza porcentajes nunca vistos.

Un aspecto singular de la encuesta es que, por primera vez, el PSOE no es primera fuerza en ninguna de las circunscripciones, un dato histórico que evidencia, con toda crudeza, el derrumbe del socialismo. El PP vence en todas las provincias, salvo en el País Vasco y Cataluña y en Ceuta, otro dato que no tiene precedentes. La formación que lidera Feijóo obtiene más escaños que toda la izquierda junta (sumando PSOE, Podemos, ERC, Bildu, BNG, Más País y CUP), que no pasa de 132 diputados. Parece evidente que todos los esfuerzos de Pedro Sánchez por arreglar la situación están resultando baldíos, por mucho que haya intentado rentabilizar políticamente la cumbre de la OTAN. Que el socialismo no sea la fuerza más votada en ninguna circunscripción electoral es el retrato más cabal del derrumbe de una formación que está sufriendo el peso muerto de Pedro Sánchez. Lo que está ocurriendo es que el PP ha pasado a ocupar todo el espacio del centro político como consecuencia de que el socialismo se está apoyando en la izquierda más extrema y antiespañola. Vox aguanta, mientras Feijóo sigue creciendo y robando votos al PSOE. Tras el terremoto andaluz, que produjo toda una revolución social con la mayoría absoluta de Juanma Moreno, las réplicas se sienten en la práctica totalidad de los territorios de España.