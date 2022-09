El verano no ha servido para que Pedro Sánchez remonte. Sus cambios en el PSOE no han provocado impulso alguno en un partido que cada vez está más lejos del PP de Alberto Núñez Feijóo, que crece dos escaños en mes y medio y alcanza ya los 135 diputados frente a los 87 de los socialistas. Vox sufre un retroceso de 4 escaños y se queda en 59, por lo que la suma del bloque de derechas se situaría en 194 escaños (196 con Navarra Suma). La suma de PSOE y Podemos no pasa de 108 escaños, 88 menos, una diferencia abismal que pone de manifiesto el declive del socialcomunismo. Todos los intentos de Sánchez por revertir la situación parecen condenados al fracaso: la crisis derivada de la altísima inflación es una piedra al cuello de una izquierda que ha perdido la confianza de la sociedad española.

Los parches con lo que el Gobierno trata de hacer frente a la crisis no han tenido ninguna eficacia y el PP se afianza como sólida alternativa para cada vez más españoles. Ya está en el 32,4% de porcentaje de votos, casi diez puntos por encima de los socialistas (22,8). Relevante es el hecho de que Feijóo parece haber pescado en el caladero de votos de Vox, que sufre un lento pero inexorable retroceso. Aún así, la formación de Abascal estaría siete escaños por encima de los cosechados en las anteriores elecciones generales. Podemos, por su parte, obtendría 21 escaños tras una ligerísima subida.

La conclusión es que el verano no ha cambiado el paisaje político español y que el invierno que viene se le va a hacer muy largo a Pedro Sánchez. El año electoral que se avecina pinta muy negro para el socialcomunismo. Lo malo para el Gobierno es que lo peor está todavía por llegar, sin que el jefe del Ejecutivo encuentre la tecla. Es un presidente a la deriva y los españoles parecen tener claro que al frente del Gobierno es mucho más un problema que una solución.