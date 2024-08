De la esperanza a la paciencia

Hace poco compartí una comida con dos grandes periodistas, dos abogados especializados en derecho deportivo y un entrenador y director de fútbol, cuyos nombres omitiré por respeto al secreto de confesión, en la que se deslizó que si dos entrenadores prescinden de un mismo futbolista durante dos temporadas consecutivas, quien lo fichó se ha equivocado claramente. Van der Heyden y Pablo Ortells, hablando en plata.

Aunque el rumor no siempre es antesala de la noticia, he contado hasta quince jugadores que el Mallorca habría fichado en caso de haber sido como afirmaba mi admirado colega y maestro José María García. No nos detendremos en la larga relación, aunque el reciente fichaje de Luis Rioja por el Valencia por un montante que en modo alguno se puede considerar desproporcionado, refresca la ilusa aunque ilusionante esperanza de no pocos aficionados ante el desfile de cotilleos que hablaron de Brian Gil (Girona), Guedes (Wolves), Brian Zaragoza (Osasuna) e incluso el multi desmentido Hummels y Abde, no tanto Rodri, solicitud desatendida de Jagoba Arrasate.

Los 3 millones y medio abonados por el zaguero belga, más la docena ingresados a través de los traspasos de Rajkovic y Gio, quince en números redondos si los de aquél se imputan en la cuenta de errores del máximo fichador, no se corresponden con los esfuerzos por concertar una cesión y no una transferencia, en la gestión del centrocampista del Betis a solo diez días del cierre del mercado y sin haber cerrado, cual pretendía el parlanchín director financiero, las necesidades comunmente consensuadas de esta plantilla más apuntalada que reforzada.

La esperanza, al contrario que la paciencia, es lo último que se pierde.