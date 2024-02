La bufona socialista de RTVE quiso luego desviar la atención hacia la palabra «icono» porque esa es la muletilla con la que saludó a todos los que pasaron por la alfombra roja de los Premios Goya. Es cierto, la ridícula presentadora saludaba así, entre eructos y otras gracietas de mal gusto, a cualquier personajillo que le pasaba por delante, lo mismo si era la ganadora de un Goya, como si la confundía con su representante; «eres un icono», decía a unos y otros. Y cuando le contaban que se había equivocado contestaba: «Llevo cinco horas aquí y estoy hasta el coño», y se reía como si supiera que a su audiencia le hacen gracia esas faltas de respeto. Pero la frase completa con la que se refirió al presidente del Gobierno no fue esa: «Eres un icono, presi, ¡te queremos!», es lo que le dijo. ¡Te queremos, presi!

Por supuesto que Pedro Sánchez es un icono, nadie va a discutir algo tan evidente. No estamos hablando de eso. Lo que no entra en cabeza humana es que la presentadora del organismo público de titularidad estatal encargado por ley de «garantizar la información objetiva, veraz y plural, con el compromiso de ofrecer calidad, diversidad, innovación y exigencia ética», se dirija al presidente del que en último término depende su sueldo diciéndole: «¡Te queremos!». ¿En nombre de quiénes se pensará que habla esa comedianta? ¿Quiénes son los que queremos a Pedro Sánchez según ella? ¿Cómo es posible que no la hayan echado ya?

La bufona sabe perfectamente que a ella no la eligieron para presentar la gala de entrega de los Premios Goya por su profesionalidad y mucho menos por su objetividad. En realidad ella no es periodista y no ha llegado hasta donde está haciendo gala de un fuerte compromiso con la verdad y la imparcialidad. Ella no es más que una graciosilla que se ha hecho popular en las redes sociales agradando continuamente a los más poderosos del Partido Socialista.

Así, podemos verla poniéndose de pie para aplaudir como una foca a José Luis Rodríguez Zapatero cuando dijo en su programa de podcast del Grupo Prisa: «Estoy convencidísimo de que va a haber una mayoría progresista en las elecciones». Y asegurando en una emisión en directo para el programa Gen Playz de RTVE dedicado al Orgullo, que no tenía «ninguna duda de la victoria de un gobierno progresista en las próximas elecciones generales».

Haciendo gala de un descarado sectarismo a favor del PSOE es como ha conseguido esta gansa llegar a la alfombra roja de los Premios Goya para desde allí poder gritar en directo: «Eres un icono, presi, ¡te queremos!». Para eso la eligieron a ella. Por eso es por lo que le pagan.

Pero dije al principio que por supuesto que Pedro Sánchez es un icono y que nadie está criticando a la bufona de RTVE por decir eso. Sánchez es un icono de la desvergüenza, de la falta de escrúpulos, de la falsedad, del narcisismo y de la mentira. En la portada de una versión actualizada del tratado político El príncipe perfectamente podría ponerse una fotografía de nuestro presidente del Gobierno, como el icono que mejor representa la personalidad hipócrita y falsaria, calculadora, falta de empatía y que lo subordina todo al propio beneficio; descrita en el siglo XVI por el diplomático florentino Nicolás Maquiavelo. Con sus Ray-Ban puestas a bordo del falcon, Sánchez pretendió imitar al icono de la democracia que representó John F. Kennedy, pero acabó convertido en un simple icono del Cum Fraude. Pedro Sánchez es un icono que pasará a la historia como uno de los gobernantes que más ha competido con Fernando VII por apropiarse del calificativo de felón. Sánchez es un icono de todo lo malo, incluido el rodearse de aduladoras y aplaudidoras como la bufona de RTVE.