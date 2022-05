El difícil primer regreso a España del Rey emérito

Ha costado días y horas de contactos y conversaciones entre la Casa del Rey y el entorno de don Juan Carlos, pero al fin se ha llegado a un acuerdo para que el monarca emérito pueda regresar a España y se inicie un proceso de normalización que permita que el anterior Jefe del Estado pueda volver de vez en cuando a su país sin que su presencia desencadene un auténtico movimiento sísmico desde el punto de vista mediático y familiar. Al fin, el Palacio de la Zarzuela hizo público un comunicado después de las 21:00 horas del miércoles para anunciar escuetamente que el Rey Juan Carlos había trasladado a la Casa de S.M. el Rey su deseo de que se hiciera público su decisión de desplazarse a España desde el día 19 hasta el próximo lunes, 23 de mayo.

Lo paradójico de ese anuncio informativo es que el entorno del Rey en Sangenjo, desde el alcalde a los regatistas con Pedro Campos a la cabeza, y periodistas ilustres como Fernando Ónega y Carlos Herrera, llevaban varios días contando que el monarca anterior venía este fin de semana a España por primera vez después de casi dos años de destierro.

La incógnita principal que no se desveló hasta que se publicó el comunicado del Palacio de la Zarzuela era la parte del viaje relativa a la visita a la anterior residencia de don Juan Carlos en Madrid, que sigue siendo sede actualmente de la Jefatura del Estado y en donde están instalados todos los despachos del personal adscrito a la institución de la Corona. La razón es que el padre del rey Felipe debió pensar que podía pernoctar los días que estuviera con su familia en sus antiguas dependencias, algo con lo que el Gobierno no estaba conforme, ya que el vivir allí, en un lugar de Patrimonio Nacional, no era aconsejable después de conocerse las investigaciones sobre posibles hechos delictivos realizados por don Juan Carlos.

El lugar donde iba a hospedarse en Madrid ha sido motivo de roces y desacuerdos que al final se han resuelto de forma expedita: el Rey emérito no pasará ninguna noche en Madrid, sino que después de llegar el lunes a la capital española procedente de Vigo, estará con su hijo Felipe VI, la Reina doña Sofía y demás miembros de su familia. Sin especificar qué parte de su familia estará el lunes en el Palacio de la Zarzuela ni quiénes no podrán o querrán estar. Habrá que esperar, por tanto, a las imágenes que se distribuyan desde la Dirección de Comunicación de la Casa del Rey para saber exactamente los familiares que han estado con don Juan Carlos.

Según fuentes del Palacio de la Zarzuela, en la Casa del Rey hubieran preferido que esta primera visita se hubiera producido dentro de un ambiente tranquilo y discreto, sin una exposición mediática como la que se va a producir este fin de semana en Sangenjo. Pero don Juan Carlos y su entorno han optado por lo contrario. En cualquier caso, su presencia corresponde a su deseo de desplazarse de ahora en adelante con frecuencia a su país para ver a la familia y amigos y organizar su vida personal y su lugar de residencia en ámbitos de carácter privado. Tal y como expresó en su carta del 5 de marzo dirigida al Rey Felipe VI.