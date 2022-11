¿Cuántas horas le quedan a Irene Montero?

Este jueves, 24 de noviembre, se votarán en el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado de 2023, junto con la reforma exprés del Código Penal para derogar el delito de sedición, que también podría incluir la modificación del delito de malversación que exigen los golpistas de ERC. También se aprobarán los nuevos impuestos para la banca y las empresas energéticas. Tras esa jornada maratoniana, Pedro Sánchez tiene asegurado un tranquilo final de legislatura de aquí hasta las elecciones generales, que deberán celebrarse antes de finales del próximo año. Podrá dedicarse íntegramente desde después de las vacaciones de Navidad y hasta la primavera, a la campaña electoral de los comicios municipales y autonómicos de mayo. Y desde después de las vacaciones de verano se centrará exclusivamente en su promoción personal para volver a renovar su presidencia, le cueste lo que le cueste.

Sánchez ya ha demostrado que no tiene ningún tipo de escrúpulo, que no le importa ni lo más mínimo incumplir sus promesas o quedar en ridículo haciendo justo lo contrario de lo que ha prometido, con tal de aferrarse al poder. Comenzó la legislatura abrazando al mismo Pablo Iglesias del que unos días antes decía que «no dormiría por las noches» si hubiera aceptado sus «imposiciones». Y va a conseguir agotarla con sólo 120 escaños, que sumados a los 35 de su socio de coalición están aún 20 votos por debajo de la mayoría necesaria para aprobar cualquier ley. A cambio de esos votos que las urnas no le dieron, ha vendido a las víctimas de ETA transfiriendo al País Vasco las competencias en prisiones y trasladando allí a todos los asesinos etarras para que el Gobierno vasco les conceda los beneficios penitenciarios que quiera. Para aferrarse al poder ha indultado a los golpistas catalanes, sacándolos de la cárcel sin cumplir las condenas que la justicia les impuso.

Y para terminar la legislatura, ha regado al PNV con millones de euros que salen de nuestros bolsillos, y va a derogar el delito de sedición y posiblemente el de malversación, como le exige ERC. Los votos de Podemos los ha comprado sentando a dos becarias semianalfabetas en el Consejo de Ministros y dejándolas hacer la chapucera reforma del sólo sí es sí que está rebajando las penas de los violadores; la de maltrato animal, que sitúa las penas por cazar animales silvestres por encima de las de violación; y la ley trans, que permite cambiar de sexo hasta tres veces en menos de dos años sin padres ni médicos. Con todas estas cesiones, Sánchez ha conseguido ya todo lo que necesita y a partir del jueves habrá llegado al punto en el que no tiene por qué ceder nada más. Puede volver a ser ese personaje ególatra, narcisista, presumido y egoísta que sólo tiene que mirar por sí mismo y sus intereses personales. El Pedro Sánchez de toda la vida.

Los gobiernos de coalición nunca agotan sus legislaturas, siempre se rompen antes para que los hasta entonces socios de gobierno se enfrenten en la campaña electoral. En 2008, el PSOE que gobernaba Galicia en coalición con el BNG, adelantó 3 meses las elecciones. En 2012, Patxi López, que gobernaba el País Vasco apoyado por el PP, adelantó las suyas más de 6 meses. El Gobierno de coalición entre PP y Cs en Andalucía, que podía haberse mantenido hasta finales de 2022, se rompió 8 meses antes. Sucedían a otro gobierno de coalición celebrado en 2015 entre el PSOE y Cs, que también se había roto meses antes de agotar la legislatura. En Madrid, el Gobierno entre PP y Cs de 2019 no llegó a los 2 años. Es muy difícil encontrar argumentos para pedirle a tus votantes que te voten a ti en vez de al socio que te ha mantenido en la presidencia y con quien has compartido todo lo que has hecho, sin dar motivos que te sitúen enfrente de ellos.

El presidente del Gobierno ha demostrado sobradamente que es un killer capaz de todo y que nunca hace absolutamente nada que no redunde en un narcisista y egoísta beneficio propio. A partir del próximo jueves, Pedro Sánchez ya no necesita ni a Irene Montero ni a su amiga de pupitre Ione Belarra. ¿Cuántas horas le quedan a la coalición de Gobierno?