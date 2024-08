Cuando ser la mujer del presidente se convierte en una oportunidad de negocio

Que Begoña Gómez, con independencia de su horizonte penal, no da puntadas sin hilo, lo demuestra el hecho de que planeó utilizar un congreso con presencia del Rey Felipe VI y de su marido, Pedro Sánchez, para promocionar entre las empresas presentes su cátedra de Transformación Social Competitiva. Se trató de un foro de alto nivel, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), que se celebró los días 17 y 18 mayo de 2021 en Madrid con la presencia de los directivos de las principales empresas de España y del mundo. Su cátedra en la universidad ejerció de «partner académico» en el congreso y Begoña Gómez, por supuesto, se dedicó a poner en valor el hecho de estar «organizando» el encuentro empresarial. Y así lo dejó patente ella misma en una reunión de la Comisión de Seguimiento de su cátedra, según la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

Nada de malo hay en que subrayara el papel desempeñado por su cátedra en un foro empresarial de prestigio, pero parece evidente que el protagonismo de Begoña Gómez en el mismo no vino derivado de su condición de directora de una cátedra universitaria, sino de su condición de mujer del presidente del Gobierno. Es decir, que si obtuvo la cátedra no por méritos académicos -algo irrefutable-, sino por ser la esposa de Pedro Sánchez, y su cátedra jugó luego un papel relevante en la organización de un importante congreso también por lo mismo, habrá que convenir que Begoña Gómez ha rentabilizado al máximo, con fines privados, el ser la mujer del presidente. Y no lo hizo con fines altruistas, precisamente, porque está claro que Begoña Gómez se ha movido siempre en términos de oportunidad de negocio. Lo ha tenido, sin duda, muy fácil y ahora queda por determinar si sus actividades privadas se vieron favorecidas por contar con la ayuda añadida, a todos los niveles, del Gobierno que preside su marido. Lo que viene a ser el tráfico de influencias, para entendernos.