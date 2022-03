El Consejo Escolar del Estado, el mismo que ha tenido la brillantísima idea de sustituir el término España por «España plurinacional» en los libros de Historia y Geografía de la ESO, se ha quitado la careta al catalogar únicamente como sistemas totalitarios al «nazismo, el fascismo y el nacionalcatolicismo». Toda una lección de sectarismo ideológico, amén de una torticera distorsión de la historia. En el documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, este organismo dependiente del Ministerio de Educación y máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa, propone agregar a los saberes básicos del temario de Historia de España de los estudiantes de los dos cursos preuniversitarios el «marco conceptual» del «nazismo, fascismo y nacionalcatolicismo» como los «sistemas totalitarios y autoritarios» en el marco histórico de la Guerra Civil Española y el Franquismo.

¿Y el comunismo?, se preguntarán ustedes. Pues del comunismo ni palabra. Una ideología genocida que ha sembrado de muerte España y Europa no aparece en el borrador elaborado por el departamento que encabeza la ministra Pilar Alegría, donde se establecen como saberes básicos «el nacimiento y funcionamiento de los regímenes democráticos y totalitarios. Fascismo, nazismo y otros movimientos autoritarios en los siglos XX y XXI». Obviamente, no estamos ante un lapsus, sino ante una sistemática y perversa estrategia de manipulación histórica con la que el socialcomunismo pretende imponer su sectario modelo de adoctrinamiento en las aulas. Para esta gente, España no es España, sino un gazpacho de naciones. Y puestos a dar lecciones de totalitarismo se olvida de la ideología -el comunismo- que causó millones de muertos y se acuerda del «nacionalcatolicismo». Si éste es el organismo encargado de velar por la correcta educación de nuestros hijos, apañados estamos. ¿Consejo Escolar del Estado? Mejor Órgano de Manipulación Socialcomunista