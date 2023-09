Y de los cinco diputados de Podemos, ¿qué?

Durante el verano que fenece, a lo largo de toda la costa española, se han celebrado almuerzos, cenas y canapés varios en los que notables de la política, la economía, la empresa, los medios han centrado su interés en analizar el difícil acontecer nacional. En ocasiones, en la isla de Mallorca, se mezclaron azules con complejos y rojos desteñidos, unos y otros preocupados por salvar al país de las garras de los depredadores. Algún insigne y respetado empresario hotelero de altos vuelos y reconocible por su amor a su tierra navarra, podría escribir algún vademécum al respecto que pasara a la posterioridad para acreditar tiempos líquidos.

En efecto. En uno de esos encuentros mallorquines se puso el acento precisamente en los silentes cinco diputados que Podemos mantiene dentro de la extensísima e inabarcable coalición Sumar. El análisis viene de suyo. Si hay alguien que puede sentirse más agraviado por parte de Pedro Sánchez, ese es Pablo Iglesias, al que le han dado a tomar frascos enteros de aceite de ricino. Figura luego en ese ránking a la Eleanor Roosvelt a la gallega, Yolanda Díaz, que tras rescatada del pueblo de Franco apuñaló a su antiguo protector como Bruto hizo con César.

Según cuentan los que saben acerca de cómo bajan las aguas por estos arroyuelos, los cinco diputados podemitas incrustados en las filas de la lideresa se mantienen unidos entre ellos y no han olvidado quién les llevó hasta donde están. Algunas de esas fuentes subrayan que Iglesias y Montero no están dispuestos a ser convidados de piedra y desean dejar su impronta en el nuevo acontecer. ¿Qué sucederá si no les dan otra cosa que sopa de ajo?

Pues que la gobernanza sanchista se haría muchísimo más difícil; ello como primera providencia. No me encuentro entre aquellos que creen que se atrevan a dejar a la intemperie la mayoría Frankenstein. Sin embargo, es un hecho cuasi demostrable que a Iglesias&Montero&Belarra, que son muy jóvenes, lo que más pudiera interesarles para volver a ser lo que fueron es un gobierno de la derecha, incluido Vox, sobre el que poder alzar la voz y la movilización. Ahora, la opinión se la dejo al que acaba de leer estas líneas.