Cataluña debe al Estado 68.000 millones

Probablemente, a la hora en la que usted lea este post, la deuda de Cataluña hacia el resto de España haya superado los 70.000 millones de euros. La última cifra oficial de meses habla de 68.000 millones, la mayor cifra autonómica.

De esa deuda histórica acumulada durante cuarenta años, 14.000 corresponden a los últimos cuatro años, es decir, el periodo de Sánchez en el poder a donde fue llevado justamente por los deudores. Las cifras permiten en ocasiones como esta dejar en evidencia a los falseadores de la verdad. Los independentistas de toda calaña y condición primero pusieron el cazo en Madrid y después negaban cualquier ayuda que viniera del resto de España. Este es su juego.

La cifra en sí misma habla del manirrotismo de Sánchez hacia sus socios secesionistas. Tú me das los votos en el Congreso y yo te suelto la pasta…Hasta 14.000 millones de euros, por ahora. ¿Quién “roba” a quién? Se trata, además, de unos señores que en el éxtasis de su sueño equinoccial dijeron que no pensaban devolver esa deuda y, probablemente, sea lo único cierto que hayan dicho en muchos años. Hoy Cataluña aporta menos de lo que recibe del resto del Estado. Esta es la verdad a la luz de las cifras. Y la verdad es siempre la verdad. Algo similar ocurre con el País Vasco, si bien aquí tiene unas connotaciones históricas distintas, añejas y desfasadas, pero nadie se atreve a tocar sus privilegios.

Cataluña como comunidad autónoma es idéntica a la de su Barcelona FC. Está en la ruina y cuando alguien no puede pagar el pan que se come, lo menos que puede pedirse es un mínimo de respeto hacia el dadivoso y solidario panadero, porque agradecimiento, definitivamente, no.

El resto de los españoles de la actual hora no deberíamos olvidar esta cifra: 68.000 millones de euros que no se recuperarán nunca. Al menos, que se conozca la verdad.