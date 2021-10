Los 400 euros que el Gobierno socialcomunista regalará a los jóvenes cuando cumplan la mayoría de edad no es otra cosa que un intento desesperado de captar el voto de quienes acudan por primera vez a las urnas, una práctica siniestra propia de una izquierda caciquil. El bono podrá ser gastado en cine, música, libros, videojuegos o espectáculos (siempre que no sean taurinos). La iniciativa de Sánchez está inspirada en la que puso en marcha en 2019 el Gobierno socialista de Aragón, presidido por Javier Lambán, que usó en sus promesas electorales a la entonces candidata a la Alcaldía de Zaragoza y actual ministra de Educación, Pilar Alegría. La intención última de aquellas ayudas -que eran de 300 euros- no era otra que la que de conseguir que los jóvenes votaran al PSOE, como se reconoció en un cómic difundido por los socialistas.

El diálogo del cómic revela con toda crudeza el grado de inmoralidad de un partido que ha hecho exhibición de su miseria cultural: si este es el concepto de cultura e intelectualidad que defiende el socialismo español habrá que convenir que la izquierda española se ha retratado: no se puede caer más bajo. En 2019, el PSOE de Aragón reconocía sin pudor en un cómic que aquel ‘bono cultural» no tenía otra intención que comprar el voto de los jóvenes aragoneses. No tienen vergüenza y ya ni siquiera disimulan. En aquella campaña, se animaba abiertamente a «votar al PSOE» para recibir la ayuda económica.

El anuncio de Sánchez, un bono cultural de 400 euros con características semejantes al de Aragón, demuestra hasta qué punto el socialismo pasea su indigencia intelectual sin ningún recato. La ayuda se otorgará sólo a los jóvenes que cumplan 18 años, que marcan la mayoría de edad y su consiguiente derecho al voto. Alrededor de 470.000 jóvenes podrán acogerse a estos bonos, lo que supondrá un gasto aproximado de algo más de 180 millones de euros. ¿Y si, al final, ni por esas gana Pedro Sánchez? Esta gente es capaz de obligarles a devolver el ‘bonovoto’.