Apagón a la dignidad de los españoles

El hermano del presidente del Gobierno al borde del banquillo, y además la juez propone juzgar al líder del PSOE extremeño y al ex asesor de Moncloa que le llamó «hermanito». España acumula 200.000 parados más y la tasa de desempleo alcanza el 11,4%. El presidente del Gobierno con su relación con China vulnera los principios de la OTAN. Los diplomáticos denuncian que desde el 21 viven una situación insólita y acusan al ministro de ser un títere de Sánchez. El juez investiga un sistema de corrupción endémico en Transportes. Israel cree una traición que rompa contratos y además ello perjudica la operatividad del Ejército y los servicios de Inteligencia, además de ser advertido el Gobierno por la Abogacía de que tendrá que pagar a Israel la munición, pero todo por desautorizar al ministro del Interior para que los comunistas no rompan el gobierno.

Sánchez situó a su asesor clave en la cita decisiva con una conocida compañía aérea, mientras mes y medio antes, Aldama dice a Koldo que el CEO de esa misma compañía «está jodido y acaba de llamar a Begoña». Arranca la cuenta atrás para el apagón de las siete nucleares. El nuevo comisario de Democracia, Justicia y Estado de Derecho europeo Michael McGrath reclama nuevamente, un día antes de reunirse con el ministro de Justicia, que los jueces han de ser elegidos por los jueces y -ello no ha sido así en el CGPJ-, esperando nuevos pasos para la adaptación de los nombramientos a los estándares de la UE.

Mientras todo esto sucede en los últimos cinco o seis días, este lunes España se apaga. España queda a oscuras y además arrastra en esa oscuridad a Portugal. Algo nunca visto. Algo digno de ser recordado en el siglo XXI como la mayor desidia e incapacidad gubernamental, en pleno siglo de las más sofisticadas tecnologías, pero sobre todo como símbolo y realidad irrefutable de la indignidad y mentira más abyecta de un gobierno que queda retratado mundialmente. Para colmo, los máximos dirigentes europeos asisten en directo a esta insólita situación de extrema emergencia con motivo del Congreso del partido popular europeo en Valencia.

El pasado lunes a las 12:32 horas España deja de funcionar. Se apaga la luz para todo y casi seis horas después el presidente del Gobierno sale en comparecencia pública para no decir nada y no reconocer ningún error y nuevamente comparece, ambas veces sin periodistas, a las once de la noche.

Pidió calma, pero no sabía nada y lo único que dijo fue que a las 12:33 horas Red Eléctrica detectó la «desaparición» de 15 gigavatios en cinco segundos, -cuestión ésta de la «desaparición» técnicamente inasumible- y que ello representaba el 60% de la demanda del país en ese momento, añadiendo que no descartaban ninguna hipótesis. Pidió informarse por canales oficiales para evitar bulos. Al día siguiente, martes, vuelve a comparecer no admitiendo culpas después de haber llamado hasta a la OTAN, y señalando a los operadores privados y dejando aún abierta la posibilidad de un ciberataque, habiéndose desmentido anteriormente por Red Eléctrica, y aunque esa posibilidad se haya descartado también por los verdaderos expertos. El miércoles aún no se sabe nada y el 1 de mayo, jueves, tampoco… y así estamos.

Este viernes, hasta el momento de terminar este artículo, aún no conocemos oficialmente la verdad, pero, sin embargo, es ya un clamor que la ideologización de este gobierno por el desequilibrio en el mix energético a favor de las renovables impide la correcta sincronización de las necesidades energéticas y su garantía en tiempo real. Queda absolutamente triturada la garantía del presidente del gobierno y de la actual vicepresidenta de la Comisión Europea, queriendo demostrar que el sistema eléctrico era capaz de aguantar prácticamente con energías renovables.

Son estos cinco días para recordar permanentemente por lo que han supuesto ya la tragedia de trece muertos -que el gobierno ni recuerda- ante la desconexión total de la electricidad en casas, trenes, ascensores, movilidad de cualquier sector sea eléctrica o de combustible tradicional al bloquearse las gasolineras, sector aéreo, supermercados, industrias, comercios, empresas, telecomunicaciones, datos, telefonía… y lo que ello supone en pérdida de la normalidad de las vidas y el trabajo y por supuesto también en cuantiosísimas pérdidas económicas. ¡Es inasumible tal desprecio y falta de principios esenciales de este Gobierno que debiera dimitir en bloque por su acción dantesca y de la mayor desvergüenza e ignominia!

Son estos cinco días y los muchos más que vengan sin que el gobierno pida perdón a todos los españoles y asuma su culpa. Son estos cinco días y los que vengan sin que el gobierno rectifique su fanatismo. Con estos cinco días y los que vengan mostrando una soberbia sin límites. Con estos cinco días y los que vengan sin pedir perdón a Portugal, -a la que dejó sin luz- que es la mayor ignominia, agravio, indignidad y traición a una nación vecina, amiga, y tan querida. No hay calificativos para nominar esta perversa acción con Portugal sin asumir la más mínima culpa.

Con todo lo anterior, que si hubiéramos querido imaginarlo, no lo hubiéramos logrado… ¿cómo podemos calificar esta situación?

Si existían mil motivos para manifestarnos los españoles de cualquier pensamiento para salvaguardar la dignidad de España el próximo día 10 de mayo ante la traición y las causas judiciales por corrupción que acorralan al presidente del Gobierno, sumamos también el desprecio diario que practica con todos, la falta absoluta de los mínimos escrúpulos y de la mínima decencia, dejando tirados y bloqueados a millones de españoles, haciéndoles perder de todo, dejándoles incomunicados y sin la mínima honestidad para darles una explicación y pedirles perdón. Falto decir una vez más a todos…. «Yo estoy bien y el que quiera algo que me lo pida…» es más, se dedica ahora a decir que nos hemos portado muy bien los españoles y que ha reparado todo en pocas horas de manera histórica y ejemplar…

Si no lo estuviéramos viviendo, no lo podríamos creer…. una auténtica perversión y una indecencia. La sublimación de la más mínima falta de respeto por todos los españoles, sean sus votantes o no.

En Colón, el próximo 10 de mayo, hemos de mostrar los españoles de a pie, de todas las ideas, que esta situación no puede extenderse más. Va en ello la libertad y la democracia, en bien de las presentes y futuras generaciones.