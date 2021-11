Como si viviéramos en una novela de George Orwell, Pedro Sánchez nos habla en una ‘neolengua’ en la que las palabras significan justo lo contrario de lo que hasta entonces habían venido significando. Al igual que en la novela 1984 el ministerio del Amor es el que se encarga de torturar a los disidentes, el de la Paz es el responsable de la guerra y el de la Verdad se encarga de falsificar los datos y acontecimientos históricos; Pedro Sánchez acaba de vendernos “el acuerdo alcanzado ayer sobre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional” para anunciarnos una subida de los costes salariales que el Gobierno socialista y comunista ha decidido sin acuerdo con la otra parte implicada y que va a suponer mayor desigualdad entre las generaciones que ya se han jubilado, las que están cercanas a hacerlo y los más jóvenes que van a tener imposible incorporarse al mercado laboral.

Que no ha habido acuerdo es evidente e indiscutible. El Gobierno de PSOE y Podemos ha pactado con sus sindicatos hermanos, UGT y CCOO, es decir, han pactado con ellos mismos, la subida en un 0,6% de las cotizaciones por contingencias comunes a la Seguridad Social, en principio por 10 años, desde 2023 hasta 2032, para dotar así el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida como hucha de las pensiones y así poder hacer frente al pago de las pensiones de los ‘baby boomers’, que es como se conoce a los nacidos en el baby boom, el período de alta natalidad que tuvo lugar en España desde finales de los años cincuenta hasta principios de los setenta y que, por tanto, van a empezar a jubilarse en los próximos años.

Pero este pacto de ellos con ellos mismos no ha contado con el apoyo de la otra parte de la mesa de diálogo social, empresarios y autónomos se han cansado de que se les exprima en plena crisis y se han plantado diciendo que “la vaca ya no da más leche”. Sin la firma de la patronal CEOE ni de Cepyme, socialistas y comunistas han decidido junto a sus subvencionados sindicatos que del 0,6% que han decidido subir las cotizaciones, los empresarios tendrán que asumir un 0,5% y el otro 0,1% lo sufrirán los trabajadores, lo cual es otro engaño, aunque éste no se puede considerar como ‘neolengua’ sino que viene de antiguo. En realidad, todos los costes salariales los soporta la empresa, pero íntegramente se restan todos del salario de los trabajadores. Me explico, si para pagarle 1.500 euros brutos a un empleado la empresa tiene que pagar otros 500 euros a la Seguridad Social, ese coste total de 2.000 euros es el que la empresa le pagaría al trabajador a cambio de su trabajo en caso de no existir esas otras cargas.

Pero existe otro engaño lingüístico con el que se intenta ideologizar a la sociedad cuando se dice que esta subida de los costes salariales consiste en un Mecanismo de Equidad Intergeneracional. La principal garantía del sostenimiento del sistema público de pensiones es el crecimiento del empleo. Cuantas más personas haya trabajando y cotizando más dinero entrará en la hucha de las pensiones. Aumentar los costes salariales perjudica la productividad y competitividad de nuestras empresas y, por tanto, destruye empleo. Y los que lo van a acabar pagando son los más jóvenes, esos que ya sufren la mayor tasa de paro juvenil no solo de la Unión Europea, sino de todos los países de la OCDE, ámbito en el que sólo tenemos detrás a Costa Rica, que hace que uno de cada tres jóvenes españoles no encuentre trabajo. Con esta nueva subida de las cotizaciones para un joven español encontrar trabajo y cotizar para algún día cobrar una pensión va a resultar más difícil que escuchar alguna verdad de la boca de Pedro Sánchez.