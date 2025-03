Ábalos, una metáfora perfecta de la hipocresía socialista

La imagen constituye en sí misma todo un editorial sobre la hipocresía socialista: era enero de 2016 y José Luis Ábalos se manifestaba frente a la sede del PP en la calle Génova contra el ERE en la empresa pública Tragsatec. Cuando Ábalos se concentró ante la sede nacional del PP, el Grupo Tragsa había despedido a 555 trabajadores (el 5% de la plantilla total, integrada por 10.800 trabajadores) en el marco del citado Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que contaba con el aval del Tribunal Supremo. Para la izquierda aquello era la prueba del nueve del austericidio del Gobierno del PP. Ábalos estaba allí defendiendo la importancia de mantener el empleo público, pero, con el tiempo, su concepto de defensa de lo público se estrelló de bruces con la realidad.

Ábalos utilizó lo público para su estricto interés personal y colocó en Tragsa a su pareja Jésica como «auxiliar administrativo», sin que acudiera a trabajar. Cuando su ex novia fue colocada por la trama PSOE en esta entidad, gobernaba ya Pedro Sánchez (PSOE) y el propio Ábalos formaba parte del Consejo de Ministros como titular de la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Jésica firmó con Tragsatec un «contrato de trabajo temporal, como oficial 1ª administrativo, desde el 2 de marzo de 2021 al 1 de septiembre de 2021». Ábalos no salió del Ministerio de Transportes hasta el 12 de julio de aquel año.

El caso de Jésica no dista mucho -salvando las distancias- del David Sánchez: la perversa utilización de lo público como si fuera un coto privado de la izquierda ha adquirido características escandalosas durante el sanchismo. Han tomado al asalto la Administración pública y ya no se preocupan siquiera en disimular. Familiares, novio/as y amiguetes del Gobierno han prostituido lo público hasta niveles nunca vistos. Jésica no es una excepción: forma parte de la indecente hipocresía de una izquierda inmoral.