300 días del Rosario en Ferraz

Gracias a la Santísima Virgen Inmaculada que nos preside todos los días, el Rosario de Ferraz se ha convertido en el Rosario universal para rezar por la salvación de España y del mundo entero. ¿Quién lo iba a decir? Un grupo de personas, unos españoles de a pie, pero también visitándolos a diario personas de todo el mundo, rezando a diario el Santo Rosario a los pies de la escalinata de la Iglesia Santuario del Inmaculado Corazón de María y en la misma Iglesia donde está el Cristo de Quintanar, procedente de los Marqueses de Quintanar, al que rezaba San Antonio María Claret apareciéndosele la Virgen para pedirle que impulsara con nuevas fuerzas el rezo del Rosario que ya implantara Santo Domingo de Guzmán, también apareciéndosele la Virgen en 1.208, para perseverar en la defensa de la fe y contra sus enemigos.

Hoy el Rosario de Ferraz se reza a diario y se escucha por las redes en toda España y en más de sesenta países de todo el mundo. De nuevo el corazón de las personas apelan a lo sagrado y a nuestra fe católica para confortar el desasosiego y la zozobra que rige el mundo.

Hemos de entender que nuestras conciencias están vacías sin nuestra fe, hemos de entender que necesitamos rearmarnos espiritualmente, y hemos de entender que nuestra misión es extender nuestra fe católica para la salvación.

También sabemos que estamos rodeados de enemigos y que el mal se impone en demasiadas ocasiones. Ello perturba las almas y nos hace dudar de nuestro compromiso cristiano.

Por ello es tan fundamental el rezo del Rosario. Nos lo enseñaron nuestros padres y abuelos y a ellos debemos nuestra salud espiritual y nuestra tranquilidad de conciencia… pero también nuestras convicciones y nuestras raíces más profundas que siempre han de darnos la oportunidad de que pueda germinar de nuevo la esperanza aún en las condiciones más severas. Todo ello, además, hemos de transmitirlo incólume a las nuevas generaciones.

Son indudablemente tiempos recios y muy difíciles pero España fue, es y será siempre España, en su misión especial hacia el mundo… en su misión para la salvación de las almas.

Siempre recuerdo a San Juan Pablo II en su histórica visita a Santiago recordándonos ser fuertes y no renunciar jamás en Europa a nuestras raíces cristianas, y ello tan premonitoriamente dicho en el corazón de la ciudad española donde confluyen junto a Roma los caminos de la Cristiandad. No es casualidad, es una realidad de siglos y permanente y junto a la Virgen del Pilar que por primera vez se apareció en España al Apóstol Santiago, aún en vida, la mayor de las responsabilidades de todos nosotros, de todos los españoles, para honrar y agradecer a la Santísima Virgen Su mandato para hacer de España Su tierra. Esta es nuestra misión y en Ferraz rezamos a la Virgen para que nos proteja, para que nos haga perseverar en el Camino a Dios, para que se salve España y para que también se salve el mundo. ¿Cabe mayor honor y mayor responsabilidad? No existe.

Por todo lo anterior hemos de agradecer desde el corazón y de manera permanente a José Andrés Calderón y a su familia y amigos haber tomado esta iniciativa única y reveladora en la encrucijada tan difícil que vivimos de ataque constante a nuestra fe y también a nuestras tradiciones y cultura cristiana. Nuestras creencias son hoy más que nunca nuestra auténtica coraza ante los ataques del mal, hoy presente en toda circunstancia mundana.

Jamás el demonio podrá prevalecer como pretende, y como español de a pie mi agradecimiento más profundo a José Andrés por reavivar las conciencias de todos… el mayor beneficio espiritual y moral que jamás hubiéramos imaginado en medio de tanta tormenta… en medio de una época en donde hoy más que nunca la verdad nos hará libres.