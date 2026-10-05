29-N: Libertad o sanchismo

España tiene una oportunidad el próximo 29 de noviembre de librarse del yugo autócrata de un Gobierno que, más allá de su calamitosa gestión en su respuesta a los problemas de la sociedad, ha pervertido hasta la náusea los cimientos institucionales del Estado de Derecho, degradando la democracia a unos niveles nunca vistos desde la instauración del régimen del 78. Por tanto, las próximas elecciones no serán una más, porque lo que está en juego va mucho más allá de la alternancia política. Lo que los españoles van a decidir con su voto es crucial: si la nación retorna a la normalidad democrática o se desliza, acaso definitivamente, por la pendiente de una autocracia.

OKDIARIO viene advirtiendo desde hace años que el sanchismo es una lacra que ha ido aplastando el entramado institucional que sostiene el Estado de Derecho y que su continuidad liquidaría de facto el sistema democrático. Los españoles van a decidir no ya quién gobierna, sino si quieren un gobierno comprometido con la libertad o con un gobierno liquidador de la transición democrática y del actual modelo constitucional.

España se enfrenta a una hora clave y en la mano de los españoles está apostar por la supervivencia como nación o sucumbir al totalitarismo de un régimen que ha dado sobradas muestras de hasta dónde está dispuesto a llegar. No habrá muchas más oportunidades que la de ese 29 de noviembre. Democracia o sanchismo. Salvación o condena. Por eso, las próximas elecciones generales adquieren una trascendencia histórica. Faltan menos de dos meses para que España y los españoles se enfrenten a un momento decisivo.