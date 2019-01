Más constitucionalistas, si cabe

Son varios los miembros del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, las formaciones políticas, los políticos, los medios de comunicación y los opinadores que se han lanzado a intentar retratar a VOX como un partido “inconstitucional”, “anticonstitucional” e, incluso, “extraconstitucional”. Respecto de este último término, más de un jurista cualificado y reputado me ha confesado su extrañeza ante lo que consideran una mera creación periodística para no decir que VOX es un partido constitucional en lo jurídico y, como saben todos los españoles, firme defensor de nuestra norma fundamental.

Es evidente que ha caído en saco roto el afán de quienes han tratado de adjetivarnos como contrarios a la Carta Magna. En primer lugar, porque la sociedad española es más madura de lo que muchos de los “líderes” creen. En segundo lugar, porque los hechos avalan que VOX es la formación política más constitucionalista, si cabe. Ahí está el papel que hemos desempeñado en la defensa de nuestro Estado de derecho ante el golpe secesionista. No fue el Gobierno del PP, junto con Ciudadanos y PSOE, el que mejor combatió e hizo frente a los golpistas. Sí fueron, sin embargo, estos tres partidos los que aplicaron un 155 destilado y con fecha de caducidad. El problema fue, una vez más, que el desarrollo de este artículo se hizo pensando en apaciguar a los secesionistas y no en garantizar los derechos y libertades de todos los catalanes.

Los separatistas siguen en las instituciones gracias a la irresponsabilidad del PP, PSOE y Ciudadanos; a la impasibilidad de la candidata de Ciudadanos, que ganó las elecciones autonómicas en Cataluña pero no se atrevió a presentar su candidatura a la presidencia del Gobierno de la Generalidad, y, cómo no, al Ejecutivo socialista, ungido al poder por los enemigos reales de nuestra Constitución.

La irresponsabilidad y deslealtad del PP, PSOE y Ciudadanos para con su mandato constitucional responde a un denominador común: retener el poder o, por lo menos, no perder el obtenido. El miedo ha pesado más en sus acciones políticas que el interés de la nación. Sus intereses electorales y de partido se han impuesto sobre las prioridades de los españoles. Es en esto, precisamente, donde nuestros compatriotas pueden encontrar la diferencia entre aquellos partidos que han abdicado de sus responsabilidades con España y VOX, instrumento al servicio de los españoles.

Nosotros creemos en aquello que es mejor para la nación y los españoles, aunque ello implique perder peso electoral o, incluso, la desaparición de nuestra organización política. Esto último es un hecho fácil de corroborar. VOX puso sus escuálidos recursos económicos al servicio de la defensa de nuestra Constitución a través de las distintas querellas que presentamos contra los golpistas. Esto nos situó en una situación de extremada dificultad económica. Tal es así, que muchas de las acciones judiciales se mantuvieron gracias a campañas de crowfunding que contaron con la generosidad de muchos patriotas -hoy nacionalistas según el señor Girauta-.

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso nos ha denominado nacionalistas con motivo de nuestra posición en Andalucía respecto de la formación de Gobierno. Sin embargo, éste olvida -quién sabe si intencionadamente- la diferencia entre patriotismo y nacionalismo: el primero es inclusivo frente al último que es excluyente. Los españoles que han votado a VOX son patriotas y no quieren excluir a nadie por razones de sexo, origen, etc. Creen en la dignidad de la persona y en los derechos inviolables que le son inherentes porque creen en la libertad y en la igualdad de todos los españoles. Por eso, no deja de ser sorprendente que el responsable del ¡Área Constitucional de Ciudadanos!, el señor Girauta, insulte a quienes estamos a favor de una Ley que proteja a las personas de todas las modalidades de violencia doméstica.

Harían bien Ciudadanos y en dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Dónde está escrito en nuestra Constitución que la Ley no es igual para todos? ¿Dónde está escrito que querer la igualdad para todos los españoles es estar en contra de las mujeres? ¿Dónde está escrito que Ciudadanos y PP junto con Podemos y el resto de fuerzas disolventes de la nación sean los defensores y portavoces autorizados de las mujeres? ¿Cuál será el siguiente paso, hacer una ley específica para hombres? Los partidos políticos y los legisladores están para garantizar nuestra Constitución. Si algún partido quiere trocear la igualdad de todos los españoles en función del sexo, origen, etc, que presente una reforma constitucional, pero que no engañen a los españoles. Por eso, y le pese a quien le pese, VOX somos los más constitucionalistas, si cabe.