Lío en el Consejo General del Poder Judicial

Ininteligible, que me lo expliquen porque no me lo han explicado. Ni a mí ni a nadie. ¿Qué ha conseguido el Partido Popular con su acuerdo con el Partido Socialista para la reorganización del Consejo General del Poder Judicial? Nada. Ha vestido un santo al conceder la presidencia de este órgano a Manuel Marchena y ha desvestido, por lo menos, otros dos.

Uno, el propio pleno del Consejo, que tendrá al Partido Popular en minoría absoluta. Y, desde luego, la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo. Allí, el próximo año, o quizá antes, se van a lidiar asuntos perentorios. Pero dos muy importantes en 2019.

Uno fundamental: todo lo que ha sucedido con Gürtel. Y evidentemente, el independentismo. Con las cosas así, tiene que haber alguna explicación. Tiene que haber, quizá, algún plan oculto que nosotros ni entendemos ni aceptamos porque, ¿qué ha podido suceder en realidad?