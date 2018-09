Cuando homenajeas a la ideología de los 100 millones de muertos

La Memoria Histórica de Podemos es sectaria y distorsionada. Al tiempo que se afanan en apoyar al Partido Socialista en la exhumación del dictador Francisco Franco —para así sacar rédito político ante sus votantes más radicales— y piden la retirada de calles y plazas vinculadas a militares conservadores a lo largo y ancho de toda España, participan en Alcorcón en un homenaje a Karl Marx, el hombre que inspiró la corriente política, económica y filosófica más mortífera y despiadada del siglo XX: el comunismo. Si la formación que dirige Pablo Iglesias tuviera un mínimo de objetividad histórica, se abstendría de condenar unas tiranías y ensalzar otras.

No obstante, carentes de cualquier coherencia e imbuidos también por las ideas del ideólogo prusiano del siglo XIX, hacen un guiñapo con la Memoria Histórica que tanto enarbolan y rinden tributo al padre espiritual de genocidas como Lenin o Iósif Stalin. Ambos sátrapas, inspirados por las ideas de Marx, robaron cualquier posibilidad de democracia en Rusia mediante la dictadura del proletariado. Una nomenclatura que, no obstante, no les impidió matar a los obreros que osaban ir a la huelga o mandar —en el mejor de los casos— a los disidentes a aquellos gulag de los que tanto y tan trágicamente habló el Premio Nobel de Literatura Alexander Solzhenitsyn, quien dejó para la posteridad una magnífica obra donde denunciaba el horror que se vivió en aquellos campos de exterminio.

Eso en Rusia, porque idéntico balance se podría hacer, incluso más, en la China de Mao Zedong, donde se estima que la represión comunista ha acabado con la vida de más de 82 millones de personas desde los años 50 del siglo pasado hasta hoy. En total, una doctrina que ha dejado tras de sí más de 100 millones de muertos y muchísimos más represaliados repartidos por más de 30 países de Europa, África, Asia, América y Oceanía. Una ignominia construida a propósito de los preceptos de Karl Heinrich Marx, hombre al que Podemos —fuerza comunista radical de España— no tiene ningún problema en rendir homenaje en el bicentenario de su nacimiento a través de figuras tan conspicuas como Ramón Espinar o Ione Belarra. ¿Cómo pueden hablar de Franco cuando loan a Marx? ¿Cómo se atreven a hablar de Memoria Histórica cuando son incapaces de condenar a Santiago Carrillo o Pasionaria? Eso y no otra cosa es Podemos: un constante intento de reescribir la historia, ya sea en España, Cuba, Rusia o Venezuela.