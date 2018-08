En España si eres mujer y te casas con un presidente del Gobierno, olvídate de trabajar. Al menos, claro está, si eres del Partido Socialista. Si eres del PP no pasa nada. Entonces, puedes acabar, incluso, como alcaldesa de Madrid, aunque sólo lo hagas regular tirando a muy mal. ¿Los 20 años de experiencia de Begoña Gómez no valen nada? ¿Se tiene que limitar a ser discreta, dar la mano, saludar y no pensar?