La sexta temporada de ‘El Ala Oeste de la Casa Blanca’ fue la de la reconciliación de todos con la serie. Tras dejarla Aaron Sorkin en la anterior, volvió en varios capítulos de la número seis y nos regaló esa serie llena de detalles maravillosos para los amantes de la política. Freedonia es sin duda el capítulo clave de esta temporada, donde todo cambia. Y lo consigue el candidato a las primarias por el partido demócrata, el congresista Matt Santos, que utiliza su minuto de oro en televisión para atacar las campañas vacías de ideas y contenidos, poniendo en valor las que ofrecen ideas y proyectos. Ese minuto le valió al congresista para cambiar el rumbo de su campaña y a todos nos valió para reconciliarnos con la serie. Freedonia, ese país inventado por los Hermanos Marx, es esa campaña en la que haces lo que debes sin entrar en confrontaciones. De aquel “yo nunca diré nada sobre mis contrincantes sin decirlo yo mismo”, hemos aprendido todos en política. Hemos aprendido y sobre todo ha aprendido un hombre, un joven con experiencia sobrada como es Pablo Casado. Su campaña ha sido la de las propuestas, la de los valores, la de ofrecer un proyecto de partido y sobre todo y más importante, ofrecer un modelo de país.

No hay campaña que no tenga efecto si no llega al corazón, y escuchar estas semanas a Pablo Casado es emocionarte. Es volver a vibrar con unas ideas y con un proyecto compartido por tantos cientos de miles de afiliados y de millones de simpatizantes. Emociona porque toca de lleno aquellos valores que compartimos todos, aquellos que importan a una gran mayoría de españoles. Pablo Casado tenía claro que su candidatura no podía centrarse en los rivales o en destruir nada, tenía que hacer una campaña en positivo, tenía que proponer al afiliado un modelo de partido desde la ilusión y las convicciones. No se trataba de hacer una enmienda, se trataba de mirar a la derecha de la izquierda y ser capaz de aunar esos principios, esas diferentes sensibilidades y hacerlos partícipes del proyecto, de un gran proyecto en el que todos en ese espacio caben. Al igual que Santos en ‘El Ala Oeste’, Casado ha recibido innumerables apelaciones a la unidad, solicitudes diarias de abandonar la carrera hacia la Presidencia del partido.

Pero, al igual que aquel, Pablo Casado tiene claro que los derechos de los compromisarios están por delante de cualquier otra consideración, que su campaña en positivo para cambiar el Partido Popular y para cambiar España tiene que llegar hasta el final y tienen que ser estos los que elijan al futuro presidente del Partido Popular. A partir de esa premisa esencial, todos suman en nuestro partido en nuestro objetivo común. Porque se trata de valores, de ideas, de ideales, de principios. Se trata de ofrecer al Partido Popular y a sus compromisarios un modelo que les enamore y que les haga votar con ilusión el próximo sábado. Esta ha sido la hoja de ruta de Pablo Casado durante estas semanas: transmitir ilusión, generar optimismo y hacerlo con las propuestas que plantea y que van desde la unidad de España, el liberalismo, los valores democristianos, el respeto a las víctimas del terrorismo o una educación igual para todos, valores comunes de un partido y de sus militantes que encuentran en Pablo Casado un defensor a ultranza.

No se trata de sexo o edad, no se trata de ser hombre o mujer, o más o menos joven. Se trata de valores, de proyecto, de ideas y de ideología. Se trata de ilusionarnos y reilusionarnos. El sábado , votemos lo que votemos, y lo hagamos a quien lo hagamos, lo haremos para salir a ganar a unas políticas que van a llevar a España a un nuevo desastre. Votemos lo que votemos, gana el PP. En cualquier caso, vamos a ser un partido más fuerte y unido. Gane quien gane estaremos más cerca de volver a ser un partido de gobierno. Pero yo admiro a los valientes, a los que viven en Freedonia, a los que dicen lo que piensan y piensan lo que dicen, a los que se levantan las mismas veces que se caen. “No nos votéis porque nos creáis perfectos, votad por quien comparta vuestros ideales, esperanzas y sueños y por quien creáis que encarna lo que os parece necesario para una nación fuerte y libre”.