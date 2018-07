La Moncloa no valía esta ignominia

Pedro Sánchez ha conseguido prender la mecha del enfrentamiento civil en Cataluña con su irresponsable gestión política. Independentistas y constitucionalistas se han peleado hasta llegar a las heridas y la sangre a las puertas de la prisión de Lledoners, lugar a donde han de llegar los golpistas presos en su trasladado desde Madrid a Barcelona. Se le atribuye a Enrique IV la famosa frase de “París bien vale una misa”, pues tuvo que convertirse al catolicismo para poder reinar. Si bien aquel acto le valió un enorme honor al monarca francés, no es menos cierto que, desde luego, La Moncloa no vale una ignominia como la que están padeciendo todos los españoles por culpa de Pedro Sánchez.

No hay nada más desolador para una democracia que el choque violento entre sus ciudadanos. El Gobierno del Partido Socialista está exacerbando las más bajas pasiones con unas decisiones totalmente equivocadas y, lo que es peor, interesadas. Interesadas porque no son más que el pago a los apoyos que posibilitaron que Pedro Sánchez entrara en La Moncloa sin pasar por las urnas. Aquel apoyo Frankenstein de populistas, independentistas y proetarras ha provocado una serie de cesiones por parte de los socialistas que no hacen otra cosa sino intensificar la tensión social hasta límites intolerables, tal y como hemos podido ver en las inmediaciones del presidio de San Juan de Vilatorrada.

Si el presidente del Gobierno tuviera un atisbo de sentido de Estado, tras los incidentes de esta pasada noche cancelaría la reunión con Quim Torra. Ya ha podido comprobar de qué sirve atender todas las peticiones de los separatistas. Ahí tiene la diabólica aparición de los CDR —la kale borroka catalana— para buscar la confrontación en los exteriores de la cárcel. Si Sánchez no reacciona ante lo que está pasando, las consecuencias pueden ser trágicas, ya que la escalada de violencia será impredecible. El mismo hombre que apoyara a Mariano Rajoy para aplicar el 155 es hoy cómplice con su torpeza de las veleidades de los sediciosos. Ya sea por acción u omisión, si este preocupante contexto va a más, la Historia juzgará a Sánchez como máximo responsable.