Que marque la ‘X’ Novell

La Iglesia Católica en Cataluña continúa mostrando su desprecio por la legalidad vigente al mantener la connivencia con los golpistas. Después de que los capuchinos de Sarrià (Barcelona) ofrecieran una misa a favor de los separatistas encarcelados el pasado martes, ahora la revista de curas catalanes El Bon Pastor ha pedido la libertad para los “presos preventivos”. No escatiman en el fondo, pero tampoco en la forma. Lejos de disimular, utilizan una terminología que es en sí misma una justificación implícita y explícita a las acciones que estos pirómanos de la política han desarrollado para tratar de subvertir el orden constitucional que articula España. Que no se extrañe nadie en la Conferencia Episcopal, por tanto, de que el número de declaraciones de la renta a favor de la Iglesia haya caído por primera vez desde 2007. Hay una gran mayoría de españoles que colaboran con las necesarias obras de caridad que desarrolla esta institución en toda España. No obstante, mientras siga su cercanía a los sediciosos, la confianza no puede ser la misma de ninguna manera.

Con semejante actitud, lo único que conseguirán es que todavía caiga más, pues incluso los fieles más convencidos son incapaces de entender por qué una de las instituciones más importantes del país se ha alineado en Cataluña con aquellos que quieren hacer trizas su unidad y, además, se dedican a perseguir a todos aquéllos que creen en una España cohesionada y próspera. Un espíritu, el de la prosperidad y la unión para el prójimo, que debería ser defendido por los dirigentes eclesiásticos. Sin embargo, guardan silencio ante lo que ocurre en las parroquias de la comunidad autónoma. Con su apoyo, legitiman a unos representantes de la secesión que sólo buscan separar, enfrentar y perseguir. Lamentablemente, estos últimos hechos, lejos de ser la excepción, son la norma que se repite desde hace meses. El mismo convento de Sarrià organizó un ayuno cuaresmal a principios de marzo.

Ayuno que supuso un rotundo fracaso al que sólo acudieron 14 personas, pero que sirvió para ahondar en el desafío a nuestro Estado de Derecho. Por su parte, la librería de los misioneros claretianos de Barcelona es un auténtico bazar repleto de publicaciones sediciosas con títulos como ‘Cien motivos para ser independentista’. Por no hablar de la Iglesia Pompeia de la propia ciudad condal, que en septiembre del año pasado sirvió de sede para la ofrenda de una señera, un triángulo azul y una estrella blanca de votación del referéndum ilegal. Incluso 300 sacerdotes catalanes definieron el 1-O como algo “legítimo y necesario”. Con esta inaceptable trayectoria, que marque la ‘X’ el obispo independentista Xavier Novell. La gran mayoría de los ciudadanos, tanto en Cataluña como en el resto de España, están cansados ya de esta farsa que de persistir acabará siendo la ruina de todo el país.