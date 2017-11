La “traidora” Colau

Estoy segura de que simplemente por el titulo de este artículo, muchos no pasarán de ahí. Y juzgarán mi opinión en base a una línea, a tres palabras. Sin embargo, yo no pienso que Colau sea una traidora. Por mucho que repitan este mantra desde las filas del PSOE y del PSC. Colau, simple y llanamente, está haciendo campaña. Y además, ha sabido cubrirse bien las espaldas. Porque la decisión no es suya, sino que han sido los inscritos de su formación los que han decidido que el pacto con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona se acabó. Sí, habría que valorar de quién ha sido la iniciativa de preguntarles eso y no otra cosa. Está claro. Pero la estrategia es parte fundamental en la política y no puede criticarse a nadie por ello. Tampoco a Colau.

La decisión de esta ruptura ha sido, desde luego, mucho más democrática que la decisión del PSOE a la hora de apoyar al PP en su aplicación del 155. Y eso que Pedro Sánchez dijo que, desde su resurrección política, regresaba al frente del PSOE para dar voz a la militancia, para consultarla sobre cuestiones importantes. ¿No es importante —y fundamental— la aplicación del 155 en Cataluña? ¿No es de máxima relevancia para el PSOE apoyar al Gobierno en esta decisión, aún más cuando según el tenor literal del artículo de la Constitución el apoyo del PSOE no era necesario? Bueno, pues Colau ha sido bastante más demócrata que Sánchez a la hora de tomar decisiones.

¿A quién ha preguntado Iceta para conformar las listas de su partido de cara al 21 de Diciembre? Tampoco ha consultado a su militancia, ni ha realizado ningún tipo de primarias, ni de listas abiertas. Nada. Ha decidido, de manera “digital” —por lo del dedo— introducir a miembros de Unió —derecha catalana— e integrantes del colectivo Sociedad Civil —más derecha todavía—. Sin consultar. Y no es de extrañar que buena parte de la militancia se sienta dolida por ello. Como por el hecho de haber consentido el apoyo del PSOE al 155. Ya habido alcaldes y alcaldesas, así como otros miembros relevantes del PSC que han mostrado su malestar por esta decisión: algunos han dejado sus puestos, otros incluso la militancia, y muchos por el momento se quejan y piensan en los pasos que darán en breve.

Y de ese descontento de la izquierda, de esa decepción han hablado “los de Colau”. De lo que sentimos muchísimas personas de izquierda que hemos visto claramente la deriva de los “socialistas” en toda esta dramática situación. Y viendo que el PSC prefiere rodearse de personas de derechas; que el PSOE abraza al PP en lugar de plantearle una moción de censura —al partido más corrupto de Europa—; es lógico y comprensible que terminen perdiendo el respaldo de la izquierda. No, Colau no es traidora. Traidor es quien prometió consultar a su militancia, liderar la izquierda, plantar cara a Rajoy y toma medidas de manera unilateral para apoyar a la derecha en su mayor muestra de represión ante un problema democrático, no de independentismo.